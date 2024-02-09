З квасолею: соковитий пастуший пиріг від Алекса Якутова

До Всесвітнього дня зернобобових, який відзначають 10 лютого, Шеф Нового каналу удосконалив традиційну англійську страву

«На будь-який смак»: легкі начинки для круасанів від Алекса Якутова

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Набридло звичайне картопляне пюре з мʼясом? Хочете додати в меню дещо оригінальне, але з простих продуктів? Вам ідеально підійде пастуший пиріг! Ця традиційна страва британської кухні точно підкорить ваші серце та шлунок. Шеф, ведучий реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов надихнувся Всесвітнім днем зернобобових і підготував рецепт англійської запіканки на трохи новий лад – з додаванням квасолі. Це точно варто скуштувати!

Інгредієнти:

квасоля консервована – 200 г

цибуля – 1 шт.

часник – 1 зубчик

селера – 1 стебло

морква – 1 шт.

олія оливкова – 50 г

чебрець – 2 гілочки

бодян – 1 шт.

фарш свинячий – 200 г

сіль – дрібка

перець чорний мелений – дрібка

паприка – 1 ч. л.

часник сушений – 0,5 ч. л.

вино червоне сухе – 100 мл

томати пелаті – 100 г

картопля – 4-5 шт.

вершкове масло – 40 г

пармезан – 150 г

Приготування страви:

Почистіть цибулю, часник і моркву. Наріжте овочі разом із селерою дрібними кубиками. У розігріту сковорідку влийте олію та зменшіть вогонь до мінімуму. Всипте нарізані овочі, додайте чебрець і обсмажте, ретельно помішуючи. Через 5-7 хвилин додайте фарш і перемішайте. Збільшіть вогонь до максимуму: фарш має добре присмажитися й не пустити сік. Доведіть до смаку сіллю, перцем і паприкою. Додайте сушений часник і бодян. Протушкуйте овочі з мʼясом протягом 8-10 хвилин. Коли фарш підсмажиться, додайте червоне вино. Перемішайте та накрийте кришкою. Зменшіть вогонь. Викладіть у сковорідку томати пелаті таі перемішайте. Злийте воду з банки з квасолею й додайте бобові. Продовжуйте тушкувати до готовності. За консистенцією маса має нагадувати соус болоньєзе. Тепер приготуйте картопляне пюре. Відваріть картоплю, додайте вершкове масло та ретельно розімніть. Дайте трохи охолонути, після чого додайте тертий пармезан і перемішайте. На дно форми для запікання викладіть соус, потім – картопляне пюре. Посипте тертим пармезаном. Відправте в розігріту до 200 градусів духовку та випікайте протягом 15 хвилин. Готово!

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