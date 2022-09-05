Алекс Якутов – про важливість мови: «Окупанти міняють таблички в захоплених містах»

Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» розповів, як з нуля почав вивчати українську

Будучи шефом, Алекс Якутов розвивав українську кухню. Хотів вивести її на такий рівень, щоб вареники та борщ мріяли скуштувати імениті кухарі, та й щоб наші ресторани отримували зірки Мішлена. Нині Шеф працює над книгою з історії рідних страв та вивчає українську з нуля.

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– Усе життя розвиваю українську кухню. Намагаюся просунути її й популяризувати на міжнародній арені, але українською мовою не говорив. Та після 24 лютого почав вивчати. Скажу чесно, то мені дається дуже тяжко, – зізнається Шеф. – Важко переналаштувати себе, якщо ти ніколи не вчив мову і не жив в україномовному оточенні. Я постійно перескакую на російську, багато слів вимовляю смішно, за що дружина і друзі мене підколюють. Не знаю, скільки піде часу на те, щоб я вивчив, але процес пішов.

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Алекс ніколи не відчував утисків через те, що він російськомовний, але вважає мову надзвичайно важливою.

– Я народився й виріс у радянському союзі, в школі всі предмети викладали російською, поруч із собою чув лише російську. Уроки української ми мали раз на тиждень, і то за мої успіхи в спорті мене від них звільнили, – згадує він. – Школярем було добре – мінус один предмет, а зараз думаю – чому не фізкультури? Я ж добре займався саме спортом, логічно звільнити від фізкультури, але ж ні – не ходив на українську. Тепер очевидно, це було зроблено навмисно, щоб менше народу її знали. В моєму рідному Маріуполі я практично не чув української, усе моє оточення розмовляло російською. Хоч усе життя відчував себе саме українцем. Ще більшу важливість мови зрозумів, коли побачив, як окупанти міняють таблички в захоплених містах.

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