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Пастила з чорниці – рецепт приготування в домашніх умовах

Пастила з чорниці – рецепт приготування в домашніх умовах

Ягідний сезон у самому розпалі! Вишні, чорниці, малина, смородина, лохина – все це можна знайти як у саду, так і в магазинах. Традиційно ягоди або заморожують, або варять з них різноманітні варення та джеми. Шеф та експерт реаліті «На ножах» Алекс Якутов пропонує спробувати інші способи продовжити життя літньому врожаю. І приготувати смачну пастилу. 

Пастила з чорниці

Інгредієнти:

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  • Чорниця – 1 кг (можна взяти інші ягоди або зробити мікс з кількох видів)
  • Цукор – 200 г
  • Цедра одного лимона
  • Базилік – кілька листочків

Приготування:

  1. Ягоди перемийте, відкиньте на друшляк та дайте стекти воді. Відірвіть хвостики.
  2. Перекладіть у ємність та перебийте в блендері до однорідної маси. Перелийте у каструлю.
  3. Додайте цукор і проваріть на слабкому вогні 30-40 хвилин як на варення. Можна пропустити цей етап, але тоді в суміші лишиться забагато води, і пастила буде сушитися довше.
  4. В кінці варіння додайте цедру лимона і дрібно нарізаний базилік. Добре перемішайте. Ви отримаєте яскравий аромат та смак.
  5. Увімкніть духовку на 60 градусів. На деко, на пергамент викладіть рівним тонким шаром отриману суміш. Вирівняйте ложкою.
  6. Сушіть у духовці з привідкритими дверцятами протягом 6-8 годин. .
  7. Коли ви дістанете пастилу, вона буде м’якою. Згорніть її в «сигару» й почекайте, поки остигне. Можна нарізати шматочками або їсти так.

Пастила з чорниці – рецепт приготування в домашніх умовах

Порада: зберігають пастилу в герметичному контейнері в сухому темному місці. Мінімальний термін зберігання – 4 місяці, але, як показує практика, вона зникає швидше.

Фото iStock

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