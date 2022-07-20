Пастила з чорниці – рецепт приготування в домашніх умовах

Ягідний сезон у самому розпалі! Вишні, чорниці, малина, смородина, лохина – все це можна знайти як у саду, так і в магазинах. Традиційно ягоди або заморожують, або варять з них різноманітні варення та джеми. Шеф та експерт реаліті «На ножах» Алекс Якутов пропонує спробувати інші способи продовжити життя літньому врожаю. І приготувати смачну пастилу.

Пастила з чорниці

Інгредієнти:

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Чорниця – 1 кг (можна взяти інші ягоди або зробити мікс з кількох видів)

Цукор – 200 г

Цедра одного лимона

Базилік – кілька листочків

Приготування:

Ягоди перемийте, відкиньте на друшляк та дайте стекти воді. Відірвіть хвостики. Перекладіть у ємність та перебийте в блендері до однорідної маси. Перелийте у каструлю. Додайте цукор і проваріть на слабкому вогні 30-40 хвилин як на варення. Можна пропустити цей етап, але тоді в суміші лишиться забагато води, і пастила буде сушитися довше. В кінці варіння додайте цедру лимона і дрібно нарізаний базилік. Добре перемішайте. Ви отримаєте яскравий аромат та смак. Увімкніть духовку на 60 градусів. На деко, на пергамент викладіть рівним тонким шаром отриману суміш. Вирівняйте ложкою. Сушіть у духовці з привідкритими дверцятами протягом 6-8 годин. . Коли ви дістанете пастилу, вона буде м’якою. Згорніть її в «сигару» й почекайте, поки остигне. Можна нарізати шматочками або їсти так.

Порада: зберігають пастилу в герметичному контейнері в сухому темному місці. Мінімальний термін зберігання – 4 місяці, але, як показує практика, вона зникає швидше.

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