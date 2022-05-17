Мед з бузини від Алекса Якутова

Як приготувати смачне запашне варення

Про користь ягід бузини відомо давно. Плоди містять велику кількість вітамінів A, B, C. З ягід бузини готують варення, сиропи, вино. Не менш корисні і квіти цього куща. Тому їх заварюють як чай, роблять лікувальні настоянки й варять так званий мед. Насправді це варення, яке за своєю консистенцією та кольором дуже схоже на мед. Робиться він просто, а виходить ароматним і дуже смачним. Як його приготувати – Новий канал дізнався у Шефа та експерта реаліті «На ножах» Алекса Якутова.

Вам знадобиться:

квітки бузини – 2 щільно заповнені склянки

вода – 500 мл

цукор – 1 кг

лимонна кислота – 1/4 ч. л.

«Паляниця» за 15 минут от Шефа Алекса Якутова

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Приготування:

Квітки промиваємо та відокремлюємо від гілочок. Складаємо в каструлю та заливаємо водою. Доводимо до кипіння і кип’ятимо 10-15 хвилин. Даємо настоятися щонайменше 1 годину. Відтискаємо всі квітки та викидаємо. У відвар додаємо цукор та лимонну кислоту. Вона потрібна, щоб мед не кристалізувався. Варимо на повільному вогні дві години, періодично помішуючи. Готовність визначайте за густотою. Хочете мед густіший – варіть довше. Мед можна вживати відразу або заготовити на зиму, розливши по баночках, не забувши їх простерилізувати!

Смачного!

Фото: pixabay