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Мед з бузини від Алекса Якутова

Мед з бузини від Алекса Якутова

Як приготувати смачне запашне варення

Про користь ягід бузини відомо давно. Плоди містять велику кількість вітамінів A, B, C. З ягід бузини готують варення, сиропи, вино. Не менш корисні і квіти цього куща. Тому їх заварюють як чай, роблять лікувальні настоянки й варять так званий мед. Насправді це варення, яке за своєю консистенцією та кольором дуже схоже на мед. Робиться він просто, а виходить ароматним і дуже смачним. Як його приготувати – Новий канал дізнався у Шефа та експерта реаліті «На ножах» Алекса Якутова.

Мед з бузини від Алекса Якутова

Вам знадобиться:

  • квітки бузини – 2 щільно заповнені склянки
  • вода – 500 мл
  • цукор – 1 кг
  • лимонна кислота – 1/4 ч. л.

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Приготування:

  1. Квітки промиваємо та відокремлюємо від гілочок.
  2. Складаємо в каструлю та заливаємо водою. Доводимо до кипіння і кип’ятимо 10-15 хвилин.
  3. Даємо настоятися щонайменше 1 годину. Відтискаємо всі квітки та викидаємо.
  4. У відвар додаємо цукор та лимонну кислоту. Вона потрібна, щоб мед не кристалізувався. Варимо на повільному вогні дві години, періодично помішуючи. Готовність визначайте за густотою. Хочете мед густіший – варіть довше.
  5. Мед можна вживати відразу або заготовити на зиму, розливши по баночках, не забувши їх простерилізувати!

Смачного!

Фото: pixabay

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