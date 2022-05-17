Мед з бузини від Алекса Якутова

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Як приготувати смачне запашне варення
Про користь ягід бузини відомо давно. Плоди містять велику кількість вітамінів A, B, C. З ягід бузини готують варення, сиропи, вино. Не менш корисні і квіти цього куща. Тому їх заварюють як чай, роблять лікувальні настоянки й варять так званий мед. Насправді це варення, яке за своєю консистенцією та кольором дуже схоже на мед. Робиться він просто, а виходить ароматним і дуже смачним. Як його приготувати – Новий канал дізнався у Шефа та експерта реаліті «На ножах» Алекса Якутова.
Вам знадобиться:
«Паляниця» за 15 минут от Шефа Алекса Якутова
Творожная запеканка от Алекса Якутова
Приготування:
Смачного!
Фото: pixabay