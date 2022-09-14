Новий каналМолодаНовини

Дмитро Архіпов – про найнеочікуваніше в армії: «Це величезний механізм»

Дмитро Архіпов – про найнеочікуваніше в армії: Це величезний механізм

Актор серіалу «Молода» розповів, що його найбільше здивувало під час служби

Через вторгнення росії на територію України замість того щоб насолоджуватись життям, чоловіки й жінки мусять виборювати в загарбників свободу. Кілька місяців тому актор серіалу «Молода», прем’єру якого покаже восени Новий канал, теж доєднався до лав ЗСУ. Він розповів, що його вразило під час служби.

Найнеочікуваніше, мабуть, те, що армія, яку ми бачимо в соцмережах та новинах, це величезний механізм. З безліччю різних ланок, таких як, наприклад, забезпечення, документообіг та інше. І мені довелося бачити, як люди «воюють» саме з тим, що є дуже багато якихось наказів і інструкцій, які треба правильно написати, заповнити, виконати, щоб якісь речі почали працювати, розповідає актор.

Дмитро Архіпов – про найнеочікуваніше в армії: Це величезний механізм

Нині Дмитро перебуває на бойових позиціях.

Я мобілізований доброволець. Не знаю, скільки мені служити, але в інтернеті пишуть, що рік, та як воно буде то вже подивимося, каже Дмитро.

Дмитро Архіпов – про найнеочікуваніше в армії: Це величезний механізм

Хто надихає Ольгу Жуковцову під час війни: «Це люди з великої літери»

Дмитро Архіпов – про найнеочікуваніше в армії: Це величезний механізм

Дивіться серіал «Молода» з Дмитром Архіповим у головній ролі цієї осені на Новому каналі

Довідка: «Молода» – комедійний серіал, який на замовлення Нового каналу знімав Art Forms Production. У центрі сюжету – історія про жінку, яка хоче розпочати все з чистого аркуша, але їй заважає вік. Життя 40-річної Ольги було безхмарним, поки заради молодої коханки її не покинув чоловік. Все б нічого, але всі сімейні заощадження колишній спустив на азартні ігри, залишивши жінку по вуха в боргах. Життєві обставини змушують Ольгу повернутися на роботу, яку та давно покинула заради сім’ї. Вона намагається перезапустити свою кар’єру у видавничій справі. На кількох співбесідах їй відмовляють через вік. Усе міняє випадкова зустріч із 26-річним хлопцем Дімою, який приймає Ольгу за однолітку. Тоді героїня вирішує переписати біографію, змінивши вік. Головні ролі грають Ольга Жуковцова та Дмитро Архіпов. Також у серіалі знімаються: Юлія Шугар, Аліна Кошарна, Ірма Вітовська, В’ячеслав Довженко, Володимир Ліліцький, Валентин Томусяк, Даніель Салем.

молода новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь