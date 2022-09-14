Дмитро Архіпов – про найнеочікуваніше в армії: «Це величезний механізм»

Актор серіалу «Молода» розповів, що його найбільше здивувало під час служби

Через вторгнення росії на територію України замість того щоб насолоджуватись життям, чоловіки й жінки мусять виборювати в загарбників свободу. Кілька місяців тому актор серіалу «Молода», прем’єру якого покаже восени Новий канал, теж доєднався до лав ЗСУ. Він розповів, що його вразило під час служби.

– Найнеочікуваніше, мабуть, те, що армія, яку ми бачимо в соцмережах та новинах, це величезний механізм. З безліччю різних ланок, таких як, наприклад, забезпечення, документообіг та інше. І мені довелося бачити, як люди «воюють» саме з тим, що є дуже багато якихось наказів і інструкцій, які треба правильно написати, заповнити, виконати, щоб якісь речі почали працювати, – розповідає актор.

Нині Дмитро перебуває на бойових позиціях.

– Я мобілізований доброволець. Не знаю, скільки мені служити, але в інтернеті пишуть, що рік, та як воно буде – то вже подивимося, – каже Дмитро.

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Довідка: «Молода» – комедійний серіал, який на замовлення Нового каналу знімав Art Forms Production. У центрі сюжету – історія про жінку, яка хоче розпочати все з чистого аркуша, але їй заважає вік. Життя 40-річної Ольги було безхмарним, поки заради молодої коханки її не покинув чоловік. Все б нічого, але всі сімейні заощадження колишній спустив на азартні ігри, залишивши жінку по вуха в боргах. Життєві обставини змушують Ольгу повернутися на роботу, яку та давно покинула заради сім’ї. Вона намагається перезапустити свою кар’єру у видавничій справі. На кількох співбесідах їй відмовляють через вік. Усе міняє випадкова зустріч із 26-річним хлопцем Дімою, який приймає Ольгу за однолітку. Тоді героїня вирішує переписати біографію, змінивши вік. Головні ролі грають Ольга Жуковцова та Дмитро Архіпов. Також у серіалі знімаються: Юлія Шугар, Аліна Кошарна, Ірма Вітовська, В’ячеслав Довженко, Володимир Ліліцький, Валентин Томусяк, Даніель Салем.