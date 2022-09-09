Хто надихає Ольгу Жуковцову під час війни: «Це люди з великої літери»

Акторка зізналася, що допомагає їй відновлювати внутрішній ресурс

Війна зачепила кожного українця. Акторку серіалу «Молода» теж. Через вторгнення росіян улюблена робота стала на паузу, прем’єру ситкому перенесли на осінь, а Ольга Жуковцова була змушена з сім’єю евакуюватись за кордон. Новий канал дізнався, хто надихає її в такі важкі часи.

– Українці, які дуже стійко, з такою хоробрістю захищають свою землю – військові, лікарі, волонтери, хто допомагає грошима, хто чим може. Надихаюсь і пишаюся тим, що ці люди з великої літери – мої співвітчизники, – зізналася вона. – Ми проходимо дуже складний шлях. Але завжди, щоб побудувати щось нове, незалежне, треба пройти самоідентифікацію. І я бажаю нам перемоги якомога швидше, щоб світло розвіяло темряву, щоб ми могли пишатися нашою країною, розвиватися, народжувати дітей, створювати бізнеси і жити щасливо в своїй державі.

Війна в країні відбивається на емоційному стані акторки. Але вона знає, як відновити внутрішній ресурс.

– Допомагає навчання на психолога, розробка акторського курсу, час, який проводжу із сином, смачна їжа, розмови з друзями, – каже Ольга. – Почуваєтеся зле – зверніться по підтримку до друзів. Спілкування важливе. До речі, донати теж дарують приємні відчуття. І не треба їх соромитися.

Дивіться серіал «Молода» за участю Ольги Жуковцової восени 2022 на Новому каналі.

Довідка:

«Молода» – комедійний серіал, який на замовлення Нового каналу знімав Art Forms Production. У центрі сюжету – історія про жінку, яка хоче розпочати все з чистого аркуша, але їй заважає вік. Життя 40-річної Ольги було безхмарним, поки заради молодої коханки її не покинув чоловік. Все б нічого, але всі сімейні заощадження колишній спустив на азартні ігри, залишивши жінку по вуха в боргах. Життєві обставини змушують Ольгу повернутися на роботу, яку та давно покинула заради сім’ї. Вона намагається перезапустити свою кар’єру у видавничій справі. На кількох співбесідах їй відмовляють через вік. Усе міняє випадкова зустріч із 26-річним хлопцем Дімою, який приймає Ольгу за однолітку. Тоді героїня вирішує переписати біографію, змінивши вік. Головні ролі грають Ольга Жуковцова та Дмитро Архіпов. Також у серіалі знімаються: Юлія Шугар, Аліна Кошарна, Ірма Вітовська, В’ячеслав Довженко, Володимир Ліліцький, Валентин Томусяк, Даніель Салем.