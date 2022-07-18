Аліна Кошарна – про життя в Мелітополі

Дівчина розповіла, які настрої у місцевих, і чим вони живуть

До вторгнення росіян на територію України акторка Аліна Кошарна мала все – улюблену роботу на радіо, рідне місто під українським прапором і безліч планів на майбутнє. Весною мала відбутися прем’єра серіалу «Молода» на Новому каналі, в якому дівчина зіграла роль екстравагантної Софі. Однак росія прийшла «рятувати» акторку та інших українців. Прем’єру серіалу відклали, роботу на радіо призупинили, а рідний Мелітополь опинився під окупацією.

Зараз дивляться

– Життя зупинилося, – розповідає вона Новому каналу. – Як кажуть мої знайомі: «Ми ніколи не жили в СРСР, але відчуття, шо зараз знаходимося саме там». Всюди черги, обмеження, червоні прапори. Боїшся вийти на вулицю, а іноді й удома перебувати страшно. Нещодавно вимкнули газ. Люди скуповують електроплити, але це щасливчики, адже готівка є не в усіх. Щоб зняти гроші з картки, треба відстояти величезну чергу. І не факт, що тобі їх вистачить. Продукти дуже дорогі. Зараз найкраще купувати на ринках, бо в супермаркетах, що відкрили окупанти, – товари, завезені з Криму, які коштують дуже дорого. В Мелітополі майже немає активних бойових дій, але витримати моральний тиск дуже важко. Ти не маєш свободи і живеш у постійному страху. Не вистачає ліків, готівки, свободи вираження, продуктів деяким сім’ям та пенсіонерам, що лишилися без роботи чи не можуть отримати пенсію.

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Аліна спілкується з місцевими, щоб підтримати та підбадьорити.

– Настрої в людей різні, – зізнається вона. – Мої знайомі і друзі тримаються, вірять у краще. Але є й такі, що досі впевнені, що їх «звільняють». Дуже багато місцевих вже евакуювалися, евакуюються й зараз. Але з цим – величезна проблема, адже шанси 50/50. Хтось «проскакує» і виїжджає в Запоріжжя, а хтось стоїть по 3-4 дні на лінії розмежування й не може добратися. Люди їдуть на свій ризик, бо «зелені коридори» окупанти не затверджують.

Патріотично налаштовані місцеві живуть у страху, адже ворог усюди.

– Зараз окупанти не поводяться агресивно. Лише якщо ти відкрито маєш українську позицію й заявляєш про це, до тебе можуть «постукати», – розповідає Аліна. – Люди тихо сидять і чекають. Їм страшно. Окупантів у місті дуже багато, тому почуватися в безпеці і жити вільно неможливо.