Ірма Вітовська – про життя після війни: «В нас є обов’язок перед загиблими»

Акторка розповіла, за чим сумує з мирних буднів та якими бачить українців після перемоги

У кожного після 24 лютого з’явилась одна мрія – перемогти росіян. Поки наші воїни роблять усе можливе на фронті, аби перемога якнайшвидше наступила, волонтери теж її наближають. Акторка Ірма Вітовська долучилась до їхніх рядів і активно допомагає вимушеним переселенцям. Якби не російська навала, цієї весни вона б мала круті вистави, прем’єру серіалу «Молода» на Новому каналі та багато інших класних проектів. Але росіяни на чолі з путіним вирішили її й інших українців «рятувати» від щасливого життя. Новий канал поспілкувався з акторкою та дізнався, які в неї післявоєнні мрії.

– Зараз намагаюся не думати, що буде після перемоги, а своїми діями наближати її, – розповіла Ірма. – Вірю, що після перемоги ми все відбудуємо й будемо жити з пам’яттю про тих, кого втратили. Жити за них і щодня пам’ятати про них, щоб не розчинитися в симпатії і сентиментах до іншої країни. Хочеться, щоб українці знали: ми є нова політична нація, ми – окремий народ, ми – незалежні, ми – Україна, яка відродилася, стала над собою, в якій прокинувся дух наших предків, замордованих і страчених практично тою самою системою і тим самим ворогом, що прийшов сьогодні. З тим же напором, з яким ми відвойовуємо кожен клаптик землі, ми маємо й відбудуватися. Залишити всі свої слабкі сторони і всі збочення – моральні, духовні, будь-які. Ми маємо стати прикладом для нового світу, якому зараз показуємо незламність і силу духу народу, що бореться за право бути на мапі світу. Ми маємо показати, що можемо знищити все криве й лукаве в нас.

Ірма Вітовська – про волонтерство: «За війну я плакала двічі»

Ірма Вітовська: «Не головне, якими ми увійшли у війну, головне, якими ми вийдемо з неї»

Акторка зізнається, що після перемоги охоче повернеться на сцену.

– Сподіваюся, що коли будемо все відбудовувати, закрутиться і культура, яка має це все цементувати. Я хочу працювати, хочу повернутися у професію, – каже вона. – Зрозуміло, що ще будуть сльози. Бо всі заморожені емоції вийдуть. Ми будемо дуже багато плакати. Буде здоровий, нормальний жаль і трішки сорому, що ми вижили, а хтось ні. І не головне, якими ми увійшли у війну, головне, якими ми вийдемо з неї. Тому що кожен розуміє і знає свої скелети, що він робив з 2014 року. Можливо, не хотів чути про війну, або сприймав її легко – всі знають про себе все. І кожному бажаю вийти з війни новим громадянином великої країни. Адже в нас є обов’язок перед загиблими, перед тими, хто не прожив навіть першого року життя, обов’язок стати великими.

А за чим з мирного життя вона сумує найбільше?

– Ні за чим не сумую. Живу очікуванням прозріння росіян, – зізналась Ірма Новому каналу.