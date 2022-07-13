Ірма Вітовська – про найцінніше, що взяла в евакуацію

Яку реліквію акторка серіалу «Молода» вивезла з Києва?

Як і для багатьох українців, початок повномасштабної війни для Ірми Вітовської став несподіванкою. Весною вона чекала на прем’єру серіалу «Молода» на Новому каналі, але через напад її відклали. Хоча акторка чітко розуміла, що рано чи пізно росія спробує захопити ще більше українських територій, все одно не була готова до такого розвитку подій.

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– Повномасштабне вторгнення я очікувала ще з 2014 року, – розповіла вона в інтерв’ю журналу «Телегід». – Особливо гостро – з кінця 2021-го – початку 2022-го. Думала, що все станеться 23 лютого, в День радянської армії. Тоді росіяни могли розпочати наступ, щоб 9 травня, як це вже й підтверджують, святкувати визначну перемогу. А до 30 грудня 2022 року відтворити свій так званий другий Радянський Союз. Напередодні я навіть пройшла одноденні курси в «Жіночій варті» «Військові дії у містах». Але до війни можна готуватися, та все одно ніколи не бути готовим. Єдині, хто могли бути цілковито підготовлені – волонтери та військові, які з 2014 року були на «передку». Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, ми з родиною знаходилися в Києві. Три дні в мене був шок. Треба було його пережити, щоб зрозуміти, що робити далі.

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Зрештою разом із сином вона евакуювалася в західну частину України. Виїжджаючи, Ірма Вітовська прихопила й дорогі серцю речі.

– Одна з таких – розстріляний «Кобзар» з Попасної. Звичайний «Кобзар», який окупанти в 2014 році просто поставили й прошили кулями. Цінний екземпляр, який важливо зберегти для майбутніх поколінь. Для мене в ньому – ставлення окупантів до України, – зізнається акторка. – Це дуже нагадує сцену з «Між двох сил» Винниченка, коли портрет Шевченка проштрикнули штиком. Багато подібних реліквій у нас є, і хочеться показати їх нащадкам, тому це перше, що евакуювалося з Києва разом з нами.