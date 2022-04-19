Ірма Вітовська – про волонтерство

Акторка розповіла, як допомагає українцям

Цієї весни глядачі Нового каналу очікували на прем’єру серіалу «Молода», де одну з ролей зіграла талановита Ірма Вітовська. Та всі плани змінив напад росії на Україну. Зйомки та прем’єри відклали до перемоги. Натомість діячі культури зосередилися на наближенні цієї перемоги – хто в лавах ЗСУ, хто в теробороні, хто серед волонтерів. Ірма Вітовська не стала винятком.

– Допомагаю виїжджати вимушеним переселенцям до Європи та отримувати там прихисток, – розповіла вона Новому каналу. – Дуже рада, що змогла долучитися до допомоги, стати членом італійської асоціації, в мене з’явилося безліч друзів, завдяки яким дуже багато жінок і дітей знайшли домівки. За цей час ми перевезли чимало родин, які тікали від обстрілів, з різних територій. Ми їх відвозимо до кордону, відправляємо, влаштовуємо, формуємо списки, робимо реєстр, хто де оселився, тримаємо зворотній зв’язок з великою кількістю людей. Мені дали перепустку, і я можу супроводжувати автобусами групи людей до кордону. Чоловік теж волонтерить, тільки у Києві. Він допомагає армії.

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Є речі під час війни, які неможливо забути.

– Знаєте, мами з дітьми на руках дивляться, і цей погляд питає: «Ви обіцяєте, що все буде добре?», – ділиться акторка серіалу «Молода». – Зараз всередині мене такий собі емоційний стрижень, усе зачерствіло й закрилося. Я просто щось роблю, роблю, роблю. Ви навіть не уявляєте, тут волонтери майже не сплять, працюють без перепочинку. За війну я плакала двічі. Вперше, коли розбомбили театр у Маріуполі. Тоді з мене вийшло все накопичене. Вдруге, коли вдарили по вокзалу в Краматорську. А от побачене в Бучі викликало злість і бажання сатисфакції. Зараз Великій піст і Великдень зовсім скоро, розумію, що за християнськими настановами маю піднятися над собою й молитися за прозріння наших ворогів. А в мене те, що робили з жінками, з дітьми, викликає злість, адже неприйнятна будь-яка агресія по відношенню до дітей. Я вже мовчу, що виробляли там.