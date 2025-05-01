Вічна битва міста і села триває! Дивись онлайн шоу Місто і Село 2025 5 випуск від 24.04.2025 на сайті Нового каналу та дізнайся, хто крутіший: енергійні сільські блогерки чи вокалістки з Києва.

На одній арені в 5 випуску шоу Місто і Село 2025 зустрілися дівчата, які знають, як доїти корову, зібрати врожай і перетворити це на вірусний контент, і ті, хто співає так, що вібрують вікна. Команда Сільських блогерок – справжні господині, які впевнено керують своїми YouTube-каналами та господарствами. Проти них – столичні Вокалісточки, для яких музика – це не просто захоплення, а справа життя.

На учасниць чекають нестандартні випробування, кумедні конкурси та несподівані запитання. Хто краще знається на запахах, зможе наосліп розпізнати загадкові продукти і першим знайде спільну мову з сільським гумором? А головне – хто стане переможцем та власником грошового призу? Дивись онлайн шоу Місто і Село 2025 5 випуск від 24.04.2025 на сайті Нового каналу та дізнайся всі подробиці.

Дивитись онлайн Місто і Село

Дивитись онлайн Місто і Село 2025

Дивитись онлайн Місто і Село 2025 4 випуск