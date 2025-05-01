Вечная битва города и села продолжается! Смотри онлайн шоу Місто і Село 2025 5 выпуск от 24.04.2025 на сайте Нового канала и узнай, кто круче: энергичные сельские блогеры или вокалистки из Киева.

На одной арене в 5 выпуске шоу Місто і Село 2025 встретились девушки, которые знают, как доить корову, собрать урожай и превратить это в вирусный контент, и те, кто поет так, что вибрируют окна. Команда Сельских блогеров – настоящие хозяйки, которые уверенно управляют своими YouTube-каналами и хозяйствами. Против них – столичные Вокалисточки, для которых музыка – это не просто увлечение, а дело жизни.

Участниц ждут нестандартные испытания, забавные конкурсы и неожиданные вопросы. Кто лучше разбирается в запахах, сможет вслепую распознать загадочные продукты и первым найдет общий язык с сельским юмором? А главное – кто станет победителем и обладателем денежного приза? Смотри онлайн шоу Місто і Село 2025 5 выпуск от 24.04.2025 на сайте Нового канала и узнай все подробности.

Смотреть онлайн Місто і Село

Смотреть онлайн Місто і Село 2025

Смотреть онлайн Місто і Село 2025 4 выпуск