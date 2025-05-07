07 травня

Аня хоче стати невісткою, але не вміє готувати. Мамо, ваш вихід! 2025. Випуск 19 від 07.05.2025

Не пропусти новий епізод улюбленого шоу – дивись онлайн реаліті Мамо, ваш вихід! 2025 19 випуск від 07.05.2025 на сайті Нового каналу. Готуйся до чергової ревізії під градусом емоцій.

Сьогодні в 19 випуску шоу Мамо, ваш вихід! 2025 у центрі уваги – інфлюенсерка Аня з Івано-Франківська. 25-річна блогерка, яка вже п’ять років популярна в TikTok і успішно керує власним бізнесом, давно чекає на пропозицію від коханого Діми. Але замість обручки – сувора ревізія від свекрух!

Що знайдуть ревізорки в її будинку? Чи зможуть учасниці чесно оцінити невістку, яка більше любить вести стріми, ніж готувати борщ? І чи підтримає Галина свою «майже невістку» в непросту хвилину? Буде спекотно, гостро і несподівано! Дивись онлайн шоу Мамо, ваш вихід! 2025 19 випуск від 07.05.2025 на сайті Нового каналу та не пропусти всі подробиці перевірки!

Дивись онлайн Мамо, ваш вихід!

Дивись онлайн Мамо, ваш вихід! 2025

Дивитись онлайн Мамо, ваш вихід! 2025 18 випуск

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Аня хоче стати невісткою, але не вміє готувати. Мамо, ваш вихід! 2025. Випуск 19 від 07.05.2025

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