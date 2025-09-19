Андрій Черепущак про хвилювання на зйомках проєкту Мамо, ваш вихід

Зйомки другого сезону реаліті про стосунки між свекрухами та невістками, яке Новий канал покаже вже у 2026 році, у самому розпалі. Але ви ще встигаєте заповнити анкету на участь!

Яскраві історії, конфлікти та примирення. Все це чекатиме на глядачів реаліті «Мамо, ваш вихід!» (Новий канал) у другому сезоні проекту. І якщо хтось із вас мріє стати частиною цього реаліті та познайомитися з його ведучим Андрієм Черепущаком особисто, зараз саме час заповнити анкету на участь. Попри досвід роботи в першому сезоні, сам ведучий зізнається: хвилювання перед зустріччю з новими свекрухами та невістками є й досі.

– Я хвилююся завжди! Взагалі, вважаю, що якщо людина не переживає, це якось дуже дивно. Мені здається, що вона просто халатно ставиться до роботи, – зізнався Андрій Черепущак. – Хоча це вже другий сезон «Мамо, ваш вихід!», хвилювання не зникло. Тому що зараз на реаліті прийшли нові свекрухи та невістки. Ми не знаємо, що буде, які реакції вони видаватимуть, як будуть себе поводити. А мені ще й завжди потрібно грати з ними в цей словесний пінг-понг, відбиватися (сміється). Та я щонайменше вже знаю, що й як відбуватиметься, як з тієї чи іншої ситуації можна вийти.

Головна родзинка реаліті – це щирість учасниць, саме її найбільше цінує ведучий «Мамо, ваш вихід!»

– Ми вже зняли вісім пар учасниць, це прекрасні свекрухи й невістки, сподіваюся, завжди такі будуть, – сміється Андрій Черепущак. – Я дуже люблю простих людей, які можуть прийти на майданчик і розказати все так, як би вони розповіли в себе вдома. І в новому сезоні у нас саме такі свекрухи – звичайні українські жінки. І в кожному випуску всі чотири свекрухи, як і невістки, категорично різні, не схожі між собою, тому їхні думки не співпадають. Але вони всі звичайні, без масок. Буде дуже цікаво дивитись!

Стежте за анонсами в соцмережах та на сайті Нового каналу, щоб не пропустити новий сезон реаліті «Мамо, ваш вихід!» І не забудьте розказати про наш проект вашій мамі! А якщо ви вважаєте, що невістка і свекруха – це найсильніша команда й на власному прикладі хочете довести, якими класними можуть бути взаємини в родині чи, навпаки, бажаєте вирішити конфлікти між вами – заповнюйте анкету учасника

