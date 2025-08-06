Андрій Черепущак – Галицька Діва – розповів, де шукає натхнення

Зйомки нового сезону реаліті про стосунки свекрух та невісток у самому розпалі – глядачі побачать випуски в ефірі Нового у 2026-му. А поки що ведучий проекту Андрій Черепущак, відомий як Галицька Діва, продовжує тішити аудиторію у соцмережах

Без сценаріїв та з непідробними емоціями. Історії, які Андрій Черепущак висвітлює у блозі, життєві, іронічні та смішні. Саме завдяки цьому гумору Галицька Діва так подобається українцям. Проте за легкістю такого контенту стоять чіткі правила та навіть табу. У подкасті «Право на…» ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» відверто розповів, як працює над блогом, де шукає натхнення і що точно ніколи не з’явиться в його гумористичному контенті.

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– Зйомок за сценарієм у моєму блозі майже немає. Сценарії є лише тоді, коли це стосується рекламної інтеграції, бо там потрібно показати те, що прописали мені в ТЗ (технічне завдання – прим. ред.). Але над цим працюю тільки я, не розумію, як це може написати хтось інший, – зізнається Андрій Черепущак. – Звісно, є люди, які пишуть сценарії, але тоді я не відчуваю в цьому себе. Тому, наприклад, коли ті ж рекламодавці хочуть якесь відео, завжди попереджаю: ви або довіряєте мені, або не довіряєте. Я не вмію працювати за сценаріями інших людей. Контент у мене народжується сам по собі.

Для Андрія джерелом натхнення є досить прості речі, які для більшості можуть взагалі залишитись непоміченими.

– Я можу надихнутися будь-чим, навіть своєю консьєржкою, з якою поговорю 10 хвилин. Вона мені одну фразу якусь видасть, я її запам’ятовую. І от уже три речення для блогу з’явилися. Це дуже класно, – говорить Андрій Черепущак. – За натхненням можу піти на ярмарок, на базарчик. Там такі колоритні ці наші україночки (сміється). Хтось може і в обличчя плюнути, і полуничку гнилу продати. Але не всі такі! Більшість – гарні та ввічливі господиньки, які продають усе хороше та якісне. А я от надихаюся цим, і потім створюю відео. Все дуже просто. Ідея може прийти до мене і о третій ночі, коли не можу заснути. А інколи й три тижні не приходить.

Але є межі, через які Галицька Діва ніколи не переступить. Ведучий свідомо уникає жартів, які можуть когось образити та засмутити.

– Є теми, які я ніколи не буду піднімати, – поділився ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» – Ніколи не жартуватиму про релігію чи політику А ще не буду ображати людей за їхню національність, колір шкіри, орієнтацію тощо. Все решта в мене висвітлюється в гумористичному плані.

Стежте за анонсами в соцмережах та на сайті Нового каналу, щоб не пропустити новий сезон реаліті «Мамо, ваш вихід!» І не забудьте розказати про наш проект вашій мамі! А якщо ви вважаєте, що невістка і свекруха – це найсильніша команда й на власному прикладі хочете довести, якими класними можуть бути взаємини в родині чи, навпаки, бажаєте вирішити конфлікти між вами – заповнюйте анкету учасника.