З чого починає свій день Андрій Черепущак: подробиці

Ведучий Нового каналу продовжує підготовку до зйомок другого сезону реаліті «Мамо, ваш вихід!», які розпочинаються вже зовсім скоро. Заповнюйте анкету учасників та не втрачайте шанс познайомитись із Галицькою Дівою особисто

«Мені не будуть вказувати, що говорити»: Альона Чарінцева з «Ексів» повертається на Новий канал

Зараз дивляться

Час натхнення, медитації та кави на балконі чи боротьба з будильником, заплющені очі та бажання доспати ще «хоча б п’ять хвилиночок»? Одні зранку встигають зробити зарядку, приготувати сніданок, викласти естетичні сторіз, підписавши їх «магія ранку», а інші насилу знаходять сили просто підвестися з ліжка. Ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак, відомий як Галицька Діва, не намагається сподобатись аудиторії, створивши штучну картинку. Він пропагує лише щирість та показує себе таким, яким є насправді.

– Я ненавиджу ранки, це правда, бо дуже люблю спати. Коли прокидаюся, обов’язково потрібно, щоб 20 хвилин мене зовсім ніхто не чіпав, – розповідає Андрій Черепущак у подкасті «Право на…». – Я мушу прочитати свіжу пресу, відкрити Telegram, зайти в Instagram. І лише після цього, хвилин через 20-30, виходжу в сторіз. Завжди бажаю підписницям доброго ранку, це вже якийсь трошки наркотичний ефект (сміється).

Часто люди в соцмережах намагаються створити ідеальне інстаграмне життя: накладають фільтри, заморочуються зі світлом та ракурсами. Але Андрій переконаний: найкращий контент – правдивий.

– Мені байдуже, що про мене подумають, та як я виглядаю в сторіз. Тому що показую своє життя таким, яке воно є насправді. Якщо придумуватиму іншу картинку, впевнений, що це стане зовсім нецікаво людям. Вони відчувають мій настрій та те, що транслюю. Тому мене й дивляться, бо люди такі самі, як і я, – говорить Андрій. – Не думаю, що хтось з моїх підписниць зранку прокидається вже з макіяжем та укладкою. Всі ми після сну виглядаємо трошки запухлими, тому я не створюю іншу картинку, а показую максимальну правду.

Уміння посміятися з себе – це талант, для хейтерів же Андрій має універсальну відповідь.

– Більшість людей думають, що щодня виходити в сторіз дуже легко. «Ой, що там покривлятися на камеру хвилинку» – безліч разів таке чув, – ділиться Андрій. – Я завжди говорю: будь ласка, беремо телефон у руки та знімаємо. Всім дороги відкриті.

Вважаєте, що невістка і свекруха – найсильніша команда? Хочете зруйнувати міф, що це люті вороги? І на власному прикладі довести, якими класними можуть бути взаємини в родині? Чи, навпаки, бажаєте вирішити конфлікти між вами? Заповнюйте анкету учасника

https://novy.tv/ua/casting/uvaga-vidkryto-kastyng-u-nove-realiti-shou/?fbclid=PAQ0xDSwKnx0ZleHRuA2FlbQIxMQABpzafQ2xl0SbEmxCYeFqoZWh4wgTYQtwExsQcon1Dt3KESyHTPGgozxoaJIGV_aem_nvuq6ecZFmSXQtC52WdMbQ