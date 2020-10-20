Не пропусти продовження справжньої комедії! Дивись онлайн український серіал Любов, як вона є 2025 9 серія від 20.10.2025 на сайті Нового каналу. Насолоджуйся яскравим гумором шалених сімей.

У 9 випуску ситкому Любов, як вона є Валентин Захарович просто побажав доброго ранку коханій Ользі Сергіївні, а вона вже насторожилася і запитала, що він наробив, поки жінка спала. Така реакція неспроста, адже два попередніх ранки коханий чоловік мовчки вставав і йшов, а тут раптом прояви ніжності та любові. Захарович тільки-но прокинувся та запевняє, що ніде не косячив, проте Ольга впевнена, що все попереду. А потім за сніданком він взагалі побажав їй смачного. Наслідками цієї доброти точно буде скандал! Що ще чекає на героїв? Дізнайся відповіді на всі запитання – дивись онлайн комедію Любов, як вона є 2025 9 серія від 20.10.2025 на сайті Нового каналу.

