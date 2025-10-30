30 жовтня

Інна вирішила заробляти на рекламі. Любов, як вона є 2025. Серія 23

Дивись просто зараз серіал Любов, як вона є 2025 23 серія від 30.10.2025 на сайті Нового каналу та поринь у нові шалені історії. Не пропусти!

Ні для кого не секрет, що головна задача блогера – це розкрутити своє лице, стати відомим і заробляти на рекламі. Інна своє лице у 23 серії ситкому Любов, як вона є 2025 успішно розкручує. Але спонсорів у неї досі немає. Дівчина вирішила, що досить чекати! Вона зніме собі портфоліо, буде рекламувати все, що під руку попаде і покаже потенційним спонсорам силу свого креативу. Інна вирішила почати з води Потічок. Вона навіть придумала декілька варіантів реклами, від звичайного продавця у супермаркеті, до сексуальної дівчини. Чим закінчиться ця рекламна інтеграція? Дивись онлайн комедію Любов, як вона є 2025 23 серія від 30.10.2025 на сайті Нового каналу та дізнайся всі подробиці.

