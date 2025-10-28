Не пропусти продовження справжньої комедії! Дивись онлайн український серіал Любов, як вона є 2025 19 серія від 28.10.2025 на сайті Нового каналу. Насолоджуйся яскравим гумором шалених сімей.

У 19 випуску ситкому Любов, як вона є 2025 у родині Оксани нові пригоди. Мама затіяла якусь нову психологічну гру. Коли діти були зайняті приставкою, вона сказала їм, що у Петренків діти на вихідних читають. Під час сніданку, коли сини не хотіли їсти, Оксана сказала, що у Петренків діти все до кінця доїдають. А у Петренків діти за собою миють посуд. Але потім із Оксаною та Сергієм це зіграло у злий жарт. Діти прийшли просити нову приставку, батьки відмовились і тоді сини навели зустрічний аргумент, що у Петренків батьки купили. Дізнайся, як Оксана буде вирішувати ці баталії – дивись онлайн комедію Любов, як вона є 2025 19 серія від 28.10.2025 на сайті Нового каналу.

