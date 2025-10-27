Дивись просто зараз продовження українського серіалу Любов, як вона є 2025 18 серія від 27.10.2025 на сайті Нового каналу та поринь у нові пригоди шалених сімейок.

У 18 серії комедії Любов, як вона є Інна показала мамі фото хлопця, щоб дізнатися, що вона про нього думає. Але тут втрутився Валентин Захарович і захотів також поглянути на цього бойфренда. Батько сказав, що це черговий телепень. Інна не зовсім задоволена такими коментарями, адже він усіх хлопців так називає. Захарович стверджує, що він просто за фотографією може визначити людину. Дочка показала йому ще одне фото, тато почав нахвалювати чоловіка, що він сильний, розумний, харизматичний і з неймовірним почуттям гумору. Ольга Сергіївна в шоці і вирішила подивитися, кого ж це її любий чоловік нахвалює, а виявляється самого себе. Дізнайся, що ще утнуть герої – дивись онлайн комедію Любов, як вона є 2025 18 серія від 27.10.2025 на сайті Нового каналу.

Дивитись онлайн Любов, як вона є

Дивитись онлайн Любов, як вона є 2025

Дивитись онлайн Любов, як вона є 2025 17 серія