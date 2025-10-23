23 жовтня

Боротьба за зв’язок у родині Любов, як вона є 2025. Серія 16

Дивись просто зараз продовження українського серіалу Любов, як вона є 2025 16 серія від 23.10.2025 на сайті Нового каналу та поринь у нові пригоди шалених сімейок.

У 16 серії комедії Любов, як вона є Наташа склала список потрібних речей для безпеки малюків. Кількість просто вражає: накладки на кути – сімдесят п’ять штук, заглушки на розетки – шістдесят три штуки, безпечний килимок для повзання, рекуператор повітря, поролон для стіни, замки безпеки для шухлядок, стерилізатор для пляшечок, зволожувач повітря і ще багато іншого. Антон м’яко кажучи в шоці від радикальності дружини, вважає, що вона трохи перебільшує з безпекою для дітей. У них навіть РЕБ у будинку стоїть. Але мама заради своїх діток готова абсолютно на все. Чи зінчиться це в межах розумного? Дізнайся всі подробиці – дивись онлайн комедію Любов, як вона є 2025 16 серія від 23.10.2025 на сайті Нового каналу.  

