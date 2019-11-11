У проекті Le Маршрутка 2 випуску від 11.11.2019 Леся Нікітюк разом із Богданом Богдановичем приїхали в Одеську область. Ведуча вирішила, що не бігтиме купатися в морі, як усі туристи, а поїде досліджувати місця, про які деякі українці навіть не здогадуються. Сьогодні Леді Ле доведе, що на півдні країни є багато веселих і відкритих людей, незвичних делікатесів й унікальних локацій, окрім морського узбережжя.

Шалена подорож у 2 випуску шоу Le Маршрутка зведе Лесю Іванівну з попутником Денисом, який їде до Чорноморська зі скелетом Гришою та манекеном Мішою. Добре, що наша ведуча не з лякливих! Чоловік проведе її на фестиваль З країни в Україну, де серед стендів їздять бойові роботи, розроблені й запрограмовані 13-річними дітьми, проводяться творчі майстер-класи та навіть навчання першої екстреної допомоги. Вдосталь насичена гулянням, ведуча проекту Le Маршрутка 11.11.2019 заїде в маленьку Болгарію, село Виноградне, і покатається на гондолі у справжній українській Венеції. Виявляється, у селі Вилкове на Дунаї люди живуть на островах, а дорогами їм служать канали. Місцеві пригостять Лесю Нікітюк незвичайним борщем на смаженій рибі та навіть жаб’ячими лапками. Блондинці пощастить поспілкуватися зі старообрядцями і побувати в їхньому храмі, а також побачитися з астрономами в центрі управління найбільшим в Україні телескопом. Хочеш теж побачити все це на власні очі? Тоді дивись онлайн Le Маршрутка 2 випуск просто зараз на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн Le Маршрутка 1 випуск від 04.11.2019