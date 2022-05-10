Як зробити ідеальні сирники: лайфхаки від Лесі Нікітюк

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Ведуча Нового каналу готує страву без яєць та за особливою методикою
Сирники – чи не найпоширеніший варіант сніданку. Але вони то розвалюються, то занадто «забиті», то криві й непривабливі. А так хочеться зробити сирники, як у ресторані. Ведуча шоу «Хто зверху?» (Новий канал) Леся Нікітюк розповіла, як готує цю страву. Аби сирники вийшли ідеальними, вона користується кількома секретами.
– Мої сирники – без яйця взагалі, але гарненько тримаються купи, – каже Нікітюк. – Вони дуже ніжні та смачні, якщо дотримуватись усіх пропорцій за рецептом. Але є ще й особлива методика, як зробити їх ідеальної круглої форми. Берете дерев’яну дощечку, посипаєте борошном, формуєте шматок тіста в кульку, накриваєте її склянкою, і крутите нею на дошці, щоб вийшов рівнесенький сирник. Та що тут говорити? Треба пробувати!
Інгредієнти:
– 500 г сиру;
– 1 банан;
– 2 ст. л. борошна;
– 1 ст. л. цукру;
– кокосове (або вершкове) масло.
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Спосіб приготування:
Смачної вам кави вихідного дня та ідеальних сирників!