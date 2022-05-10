Як зробити ідеальні сирники: лайфхаки від Лесі Нікітюк

Ведуча Нового каналу готує страву без яєць та за особливою методикою

Сирники – чи не найпоширеніший варіант сніданку. Але вони то розвалюються, то занадто «забиті», то криві й непривабливі. А так хочеться зробити сирники, як у ресторані. Ведуча шоу «Хто зверху?» (Новий канал) Леся Нікітюк розповіла, як готує цю страву. Аби сирники вийшли ідеальними, вона користується кількома секретами.

– Мої сирники – без яйця взагалі, але гарненько тримаються купи, – каже Нікітюк. – Вони дуже ніжні та смачні, якщо дотримуватись усіх пропорцій за рецептом. Але є ще й особлива методика, як зробити їх ідеальної круглої форми. Берете дерев’яну дощечку, посипаєте борошном, формуєте шматок тіста в кульку, накриваєте її склянкою, і крутите нею на дошці, щоб вийшов рівнесенький сирник. Та що тут говорити? Треба пробувати!

Інгредієнти:

– 500 г сиру;

– 1 банан;

– 2 ст. л. борошна;

– 1 ст. л. цукру;

– кокосове (або вершкове) масло.

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Спосіб приготування:

Відтискаємо сир, аби в ньому не було зайвої рідини. Замішуємо тісто з сиру, розтертого банану, борошна та цукру. Формуємо сирники за допомогою склянки та смажимо до золотистої скоринки. Леся Нікітюк радить використовувати для смаження кокосове масло. Але можна замінити його вершковим.

Смачної вам кави вихідного дня та ідеальних сирників!