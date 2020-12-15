5 туристичних локацій на Закарпатті від Лесі Нікітюк

Ведуча розкрила місця, де можна помилуватися красою, вдосталь поплавати, підлікуватися й покайфувати

Містичний регіон Закарпаття так і вабить туристів красою гір і самобутньою культурою. Заїхала туди своєю «Le Маршруткою» та ведуча Нового каналу Леся Нікітюк, щоб познайомити українців із цим регіоном. Що вона радить там подивитися – читайте в нашому матеріалі.

Зазирнути в міфічне око Карпат

У Закарпатській області серед вершин сховалося оповите легендами озеро Синевир, яке називають Морським оком Карпат. Одна з історій свідчить, що водойма наповнила своїми сльозами молода дівчина на ім’я Синь.

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– Це найбільше гірське озеро в Україні, – розповідає Леся Нікітюк. – Купатися, ловити рибу або ганяти моторними човнами тут заборонено, адже це заповідна зона. Люди, які живуть поруч, п’ють воду, просто набираючи з озера. Щоб не забруднювати водойму, пересуваються на ньому лише на дерев’яному плоті.

Влітку озеро практично не прогрівається. А взимку, навіть коли замерзає, виглядає фантастично.

Перейнятися ведмедиками

Ще одна родзинка Закарпаття – Реабілітаційний центр для бурих ведмедів біля села Синевирська поляна.

– Тварини, яких сюди привозять, постраждали від рук людей. Вони ніколи не жили на волі й не зможуть там вижити, – ділиться ведуча. – Тут їм створили напівдикі умови. У заповідника велика територія у 12 га, є цілий шматок власного лісу. Звірі тут гуляють, збираються в компанії, б’ються за їжу, а взимку, як і годиться справжнім ведмедям, впадають у сплячку.

Опинитися в Середньовіччі

В Україні не так багато залишилося архітектурних будівель, які пам’ятають лицарів. Але замок Сент-Міклош в смт. Чинадієво пам’ятає і їх, і козаків. Щоправда, ще 20 років тому туристи сюди навіть не зазирали, адже в давній будівлі було звалище.

– Майже всі замки в Україні, а їх близько 3 000, у жахливому стані, – сумує Леся Нікітюк. – В них не те що жити не можна, поруч стояти небезпечно. І цей був таким самим.

Зусиллями художника Йосипа Бартоша, благодійників і туристів замок поступово відроджується з руїн. І тепер може радувати мандрівників.

Уявити себе на морі

Відомий курорт Солотвино щороку приймає натовпи туристів.

– Хтось приїжджає просто відпочити, а хтось – підлікуватися, – каже ведуча. – Наприклад, у соляних кімнатах люди лікують хвороби дихальних шляхів. Працює це так: у закриту кімнату через трубу подається розчин кисню і солі. І ти сидиш, кайфуєш, вкриваєшся соляною кіркою.

Також тут плавають у соляних озерах і просто відпочивають душею.

Опинитися в гірському Провансі

Навесні туристи поспішають на Закарпаття, щоб встигнути помилуватися цвітінням крокусів і сакур, а влітку чекають, коли поблизу міста Перечин зацвіте лавандова гора.

– Кілька років тому лаванда не змогла б тут рости, тому що зими були суворими для цієї рослини, – усміхається Леся Нікітюк. – Зараз клімат змінюється і стає м’якшим, і лаванда може пережити зиму.

Тепер сюди їдуть влітку по красиві фото та аромат квітів.

Якими ще місцями здивує Леся Нікітюк – дивіться у «Le Маршрутці» в суботу о 12:00 на Новому каналі.

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