Леся Нікітюк розповіла про доленосні ворожіння

Ведуча розповіла, як у її родині збувалися передбачення

Традиційно до свята Андрія Первозданного дівчата намагалися дізнатися свою долю. Його прихід на Русі відкривав цикл зимових дівочих ворожінь, які тривали до 19 січня. Вважалося, що цей зимовий період сповнений містики. Тому дівчата намагалися вивідати ім’я судженого і день весілля. Новий канал дізнався у ведучої «Le Маршрутки» Лесі Нікітюк, чи доводилося їй ворожити.

– У юності я ворожила, – згадала Леді Ле. – Є робоче ворожіння. На ніч ставиш склянку з водою, а зверху кладеш соломинку, як міст. Уві сні бачиш людину, яка переводить тебе через міст. Мені снилися люди, з якими я потім знайомилася наживо.

Було ще одне доленосне пророцтво в житті сім’ї Лесі Нікітюк.

– Мамі Кет було років 16, коли вони з подружками ворожили на Андрія. За умовами, потрібно було спекти пиріг і дати його з’їсти собаці. Всі пироги викладали перед псом, і чию випічку він з’їдав першою, та й мала вийти заміж раніше за інших. Мама вийшла заміж останньою з подруг. Собака її дев’ятий пиріг просто не подужав, – сміється ведуча.

До речі, у випуску «Le Маршрутки» з Закарпаття Леся Нікітюк шукала містику в горах. Вона спробувала знайти квітку папороті. Але місцеві відрадили її від цієї затії. Що чекає ведучу в наступному випуску – дивіться у суботу о 12:00 на Новому каналі.

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