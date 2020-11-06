Леся Нікітюк розповіла, чи є в неї хлопець

Ведуча Нового каналу зізналася, які компроміси для неї можливі у стосунках

Шанувальники люблять харизматичну Лесю Нікітюк за гумор і простоту. Вона спокійно може пересісти з дорогого авто в «Le Маршрутку», щоб досліджувати Україну. Під час подорожей Леся знайомиться з великою кількістю цікавих пасажирів. Є серед них і красунчики-чоловіки. Новий канал дізнався у ведучої, почувається вона вільною чи самотньою.

– Я б не сказала, що самотня, але й не на порозі шлюбу, – загадково усміхнулася Леді Ле.

За словами ведучої, їй важливо, щоб друга половинка проявляла турботу. Але якщо її чоловік буде дуже зайнятий, вона готова домовлятися.

– Думаю, стосунки – це постійний компроміс обох партнерів, – каже вона. – Важливо, щоб чоловік не просто забрав тебе зі зйомок, а потурбувався – замовив таксі або, наприклад, надіслав свого водія, якщо він у нього є. І я, в свою чергу, теж маю піклуватися про нього. Якщо не вистачає часу приготувати йому смачну вечерю, то подумати про людину, яка б допомогла по господарству, або замовити доставку з улюбленого ресторану. Я теж дуже зайнята людина, тому готова домовлятися.

А ось хто з пасажирів «Le Маршрутки» зміг підкорити серце Леді Ле – дивіться щосуботи о 12:00 на Новому каналі.

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