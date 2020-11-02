Леся Нікітюк знайшла підводний музей

У Дніпропетровській області ведуча Нового каналу змогла насолодитися дивовижними арт-об’єктами.

Туристи знають про відомий Підводний музей скульптур у Канкуні. Щоб поплавати у підводних залах, в Мексику злітаються з усього світу. І якщо ви теж мріяли побачити щось подібне, не потрібно витрачати багато грошей і часу на переліт. Заправляйте машину або купуйте квиток на потяг до Дніпропетровської області. Там Леся Нікітюк, подорожуючи своєю «Le Маршруткою» (Новий канал), знайшла справжнє підводне царство на дні Новомиколаївського кар’єра.

– Ідея облаштувати в кар’єрі музей прийшла спонтанно, – розповідає творець музею Андрій Воробйов. – Багато років тому, занурюючись, ми знайшли на дні автомобіль. Подумали, що це хороша водойма з чистою водою. Вирішили поставити багато цікавих об’єктів, щоб дайвери приїжджали і занурювалися. Усі арт-об’єкти, які опускаємо на дно, попередньо очищаємо. В жодному разі тут немає нічого, що б забруднило водойму.

Леся Нікітюк і сама «прогулялася» по музею.

– Дуже цікаво на все це подивитися. Єдине, хотілося б пірнати туди з кип’ятильником, – сміється вона. – Тому що водойма дуже холодна.

Які ще круті місця Леся Нікітюк знайде у Дніпропетровській області – дивіться у «Le Маршрутці» сьогодні о 18:00 на Новому каналі.

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