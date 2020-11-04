Леся Нікітюк пила воду з небезпечного Чорного озера

Ведуча показала водойму, аналогів якій в Україні немає

Кого здивуєш озером з кришталево чистою водою? Навіть рожеві озера вже не вражають досвідчених туристів. Але є в Україні унікальна водойма з водою кольору кави. Ведуча Леся Нікітюк знайшла його, подорожуючи «Le Маршруткою» (Новий канал) по Дніпропетровській області.

– Це озеро існує вже кілька десятків років, – розповідає Леді Ле. – Воно виникло в провалі однієї з шахт. Але чому вода в ньому чорна – досі загадка.

Є теорія, що вода забарвлюється в чорний колір, проходячи через дерева. Але поки що ці здогадки не підтверджені. Також не доведені чутки, що водойма забруднена нафтою, і тому потемніла.

Леся Нікітюк вирішила дізнатися таємницю Чорного озера і провела смаковий аналіз води.

– У води немає запаху. Ні хорошого, ні поганого, – каже ведуча Нового каналу. – На смак вона солона. Здається, що в ній розвели багато соди. Ще був мильний присмак.

За результатами останніх аналізів, в озерній воді міститься безліч металів – натрій, марганець, свинець і навіть титан. Тому після такого експерименту Леся стала справжньою «залізною леді».

Які ще дивовижні зустрічі чекають Лесю Нікітюк – дивіться у суботу о 12:00 на Новому каналі.

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