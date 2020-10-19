5 прикольних фактів про Лесю Нікітюк, які ви ще не знали

Ведуча Нового каналу сиділа в СІЗО і мріяла стати моделлю

Тернистий шлях до успіху, який пройшла Леся Нікітюк, багатьох захоплює. Дівчина з провінції без зв’язків у столиці стала телезіркою, і зараз знаходиться на вершині успіху. Вона веде мегапопулярні проекти «Хто зверху?» і «Le Маршрутка». Сьогодні, 19 жовтня, Леді Ле святкує день народження. Їй виповнилося 33 роки! З цього приводу Новий канал зібрав 5 цікавих фактів про ведучу, які вас здивують.

«Сиділа» за зберігання «заборонених речовин»

Лесі Нікітюк довелося провести кілька годин у слідчому ізоляторі.

– Подруга привезла мені з-за кордону рисове борошно, – згадує Леся на зйомках «Хто зверху?» – Насипала його у прозорий пакетик, на два тижні вистачило б. І я пішла з ним по центру Хмельницького. Дійшла до зупинки, а там така черга на маршрутку, думаю: «Пройдуся трохи далі, вже там сяду, доїду додому». І хіба не зрозуміло було, що у мене в руках рисове борошно? От міліціонерам – ні. Вони підійшли до мене й запитали: «Дівчинко, а що це в тебе таке?» Я кажу: «Борошно». Вони почали реготати, запитали, мовляв, чому не в закритому пакеті несу. Все-таки забрали мене в відділку, де я просиділа до приходу батьків.

Посмотреть эту публикацию в Instagram lesia_nikituk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Мріяла підкорювати світові подіуми

Її довгим ногам заздрить усе жіноче населення країни. Такі стрункі мають дефілювати на показах модних брендів десь у Мілані чи Парижі. Але вони підкорили українське ТБ. Нещодавно Леся Нікітюк стала експертом «Супер Топ-моделі по-українськи», де й розповіла про мрію.

– Завжди хотіла потрапити на зйомки «Топ-моделі по-українськи»! Постійно дивилася реаліті, тому що це мрія, яка так і не здійснилася. Просто в моєму рідному Хмельницькому були лише ДЮСШ та базар, а модельного агентства не було, тож моделлю я не стала, – сміється ведуча Нового каналу. – Як же круто, що учасниці проекту мають можливість показати себе й побудувати успішну кар’єру!

Вірить у містику

Тому в неї є особливий друг – мольфар, який їй допомагає.

– Минулого разу ми так захищалися від негативу, що йому довелося робити крапельницю, – сміється телезірка. – Жартую-жартую. Так, у мене є друг, який їздить по місцях сили, збирає в бабусь замовляння, а потім випускає книги й молитовники. Але ще жоден мольфар не зробив так, щоб у людини було все. Немає феї або хресної мами, яка перетворила б гарбуз на Porsche Cayenne. Є лише людина і її сильне бажання працювати.

Перші гроші заробила підлітком

Сім’я Лесі Нікітюк жила доволі скромно.

– У дитинстві я постійно чула від мами фразу (як і більшість, напевно): «Це дуже дорого». Ми могли годинами ходити й шукати, де дешевше. І відтоді поставила собі за мету – жити краще, – розповіла вона. – Перші свої гроші заробила у 12 років. Зараз найбільше витрачаю, мабуть, на білизну та туфлі. За останні готова віддати близько тисячі доларів за пару. Але ношу взуття зазвичай довго – до двох років, а то й більше. А найдорожча покупка в моєму житті – це, звісно, автомобіль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram lesia_nikituk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Продає одяг для сну

– Багато дівчат постійно запитували, звідки мої піжами? Я говорила їм, що сама шила, – розповідає ведуча. – Вони просили мене відкрити SamaShila Store. Спочатку ми не збиралися. А потім подумали, що зробимо невеликий магазинчик c піжамами в Instagram.

До речі, найкращий подарунок, який ви можете зробити Лесі, – подивитися сьогодні прем’єру другого сезону «Le Маршрутки» о 18:00, а також нові випуски «Хто зверху?» – щочетверга о 19:00 на Новому каналі.

Фото – @lesia_nikituk

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