Леся Нікітюк допомагає знайти нове життя лісам Карпат

Нелегальна вирубка лісу – справді шкідливий для нашої природи процес. Ведуча Нового каналу не могла пройти повз прийдешню катастрофу, а взялася до активних дій.

Другий сезон «Le Маршрутки» (Новий канал) не лише показує туристичні місця, куди хочеться вирушити без роздумів, а й піднімає гострі соціальні теми.

У першому випуску тревел-шоу Леся Нікітюк разом із водієм Богданом Богдановичем відвідали Карпати. Крім дослідження неймовірних краєвидів, чим зазвичай займаються туристи в цьому регіоні, ведучі звернули увагу на важливі екологічні проблеми і занурилися у процес допомоги нашій планеті. Команда збирала сміття, а потім дала природі нове життя – посадила дерева.

– Усі знають, що карпатський ліс знищують, але ніхто не уявляє реальних масштабів вирубки, – розповідає ведуча. – Найчастіше дерева зрізають високо в горах, подалі від доріг, щоб мінімізувати можливості побачити цю катастрофу. Але, коли я летіла над Карпатами вертольотом, зрозуміла, що таке не сховаєш.

Ведуча побачила колони машин, які везли величезну кількість колод, що колись були живими деревами.

– Незаконна вирубка відбувається так: дозвіл видають на певну кількість дерев, але спилюють значно більше. Або роблять це під прикриттям санітарної вирубки – разом із хворими деревами знищують і нормальні, – каже вона. – Приїхали, зрубали, вивезли, зробили комод. А яка користь від дерев’яних меблів у шикарній квартирі, якщо на вулицях нічим дихати?

У Карпатах ведуча знайшла спеціальний лісовий розсадник, де вирощують саджанці смереки. Кілька дерев вона взяла з собою, щоб потім посадити.

– Колись приїдуть сюди онуки і скажуть: «Цей ліс посадила бабуся Леся і той, хто її возив».

Неймовірні краєвиди, пригоди і важливі соціальні послання ви можете побачити щопонеділка о 18:00 на Новому каналі. «Le Маршрутки» – шоу, яке не залишить без хліба, видовищ і душевної краси.

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