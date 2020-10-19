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Леся Нікітюк покаже, як проходять реабілітацію воїни АТО

Ведучій «Le Маршрутки» (Новий канал) показали, як лікують душу

Більшість людей асоціюють Карпати з зимовими гірськолижними розвагами або походами з наметами. Але є в українських горах і інший туризм – грибний. У тамтешніх густих лісах водиться багато їстівних грибів: маслюки, сироїжки, лисички, білі. Подейкують, можна знайти навіть дорогі трюфелі. Своє щастя у грибному туризмі спробувала і ведуча «Le Маршрутки» Леся Нікітюк. А допомагав їй місцевий житель Юрій, який став для зірки провідником у світ грибів.

– Чоловіки непогано зналися на грибах, але зовні вони не були схожі на грибників, – каже Леся Нікітюк. – Такі міцні й мужні. Вирішила запитати, чим вони займаються. Хлопці виявилися захисниками нашої країни.

У Карпатах, як і на Сході України, чоловіки прочісують «зеленку». Щоправда, не в пошуках розтяжок з гранат, а щоб знайти щось їстівне.

– Ці гриби лікують наші рани, – розповідають вони. – Людина, яка приїхала з війни, відчуває всередині порожнечу, вона в депресії. Дехто по три місяці сидить у квартирі. Тому ми створили «Грибну роту» – табір для відпочинку та реабілітації учасників АТО.

До речі, є в Карпатах ще одне грибне місце, яке рятує життя. Де – дізнаєтеся сьогодні, 19 жовтня, о 18:00 під час прем’єри «Le Маршрутки» на Новому каналі.

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