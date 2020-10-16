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Леся Нікітюк через депресію набрала 12 кг

Ведуча «Le Маршрутки» розповіла, який життєвий провал став для неї вирішальним

Новий канал завжди показує Лесю Нікітюк життєрадісною, веселою і дотепною. Неможливо уявити ведучу «Le Маршрутки» в поганому настрої. Але трапився у дівчини період в житті, коли вона була така пригнічена, що навіть не виходила з дому.

– Коли в «Орлі&Решці» мене замінила Настя Коротка, це стало великою несподіванкою і потрясінням, – зізналася Леся. – Кілька місяців у мене була депресія: я не виходила з дому, багато їла і дивилася серіали. За цей час набрала 12 кг! Допоміг оговтатися друг, який помітив у моїх очах відсутність блиску. Тоді усвідомила, що я опустила руки. А так не можна! Та й не в моєму стилі здаватися. У цій життєвій точці зрозуміла: попри все потрібно йти вперед.

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Хоч якою б веселою здавалася Леся іншим, їй буває сумно.

– Відкрию вам невеличкий секрет: я дуже вразлива людина, – каже вона. – І хоч якою б сильною здавалося, приймаю все дуже близько до серця, все серйозно: і слово друга, і коментар підписника в соцмережах. Завжди все чую, читаю і на все реагую. Поки що не навчилася відгороджуватися і ставити бар’єри. Не знаю, добре це чи погано.

А ось якою ведуча постане в «Le Маршрутці» – дивіться у прем’єрному випуску в понеділок, 19 жовтня, на Новому каналі.

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