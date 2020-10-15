Ведуча українського тревел-шоу, яке стартує на Новому каналі вже 19 жовтня, звернулась до глядачів та розповіла, чому варто подивитись другий сезон

«Le Маршрутка» – це проект, який відкриває нові дивовижні куточки рідної України та показує, які неймовірні місця можна знайти в різних областях. Леся Нікітюк разом із командою на чолі з Богданом Богдановичем, беззмінним водієм тієї самої кольорової маршрутки, відзняли другий сезон, який обіцяє бути ще яскравішим, ще більш насиченим пригодами та відкриттями. Тож пропустити таке не можна.

Video: «Полюбіть своє!»: Леся Нікітюк закликала дивитись новий сезон «Le Маршрутки» Ведуча українського тревел-шоу, яке стартує на Новому каналі вже 19 жовтня, звернулась до глядачів та розповіла, чому варто подивитись другий сезон

– Я не буду говорити слів на кшталт «Подивіться, це ж наше, українське! Про Україну! – зазначає Леся Нікітюк. – Полюбіть своє. Це необхідно зробити кожному. Ми почали знімати новий сезон «Le Маршрутки», тому що прониклися країною самі, повністю. Якщо ми не встигли це зробити це за перший сезон, ми зробили це за другий сезон. Повірте, у нас прекрасна країна, дуже талановиті класні, добрі люди. Я б просто хотіла, щоб ви глянули! А якщо вам не сподобається, не дивіться. Але вам сподобається! 🙂

Чекаємо із нетерпінням на гучну прем’єру вже зовсім скоро! Вже 19 жовтня о 18:00 на Новому каналі – перший випуск другого сезону колоритного тревел-шоу «Le Маршрутка». Не пропустіть!

В тему:

Куди поїхати відпочити восени в Україні

Де відпочити в Україні в оксамитовий сезон: Топ-3 місця від Лесі Нікітюк