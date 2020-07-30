Молодий красунчик став на одне коліно перед Лесею Нікітюк: отримала пропозицію?

Хлопець заради зустрічі з ведучою Нового каналу підбурив Instagram

Під час зйомок другого сезону проекту «Le Маршрутка», прем’єру якого Новий канал покаже восени, Лесю Нікітюк буквально переслідують фанати. Деякі скромно просять зробити спільне селфі, а деякі не дають проходу. Наприклад, в Чернігові хлопці пізно ввечері так галасували під вікнами готелю, де зупинилася Леся, що їй довелося йти на балкон в піжамі, аби заспокоїти їх. А в Івано-Франківську місцевий блогер попросив своїх підписників посприяти зустрічі з ведучою.

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– Мене закидали повідомленнями: «Леся, сходи на каву з Дімою». Я спочатку подумала, що то мер міста, – розповідає Новому каналу ведуча. – Виявилося, що це – блогер з Івано-Франківська. Зайшла на його сторінку і побачила багато сторіс, де він запрошує мене на каву. На наступний день ми з ним зустрілись біля готелю. Діма прийшов без кави, але з другом та великим букетом квітів.

Просте спілкування Лесі з хлопцями закінчилося романтичним жестом.

– У мене дуже еластичні шнурки на взутті, вони постійно розв’язуються. І якраз під час нашої зустрічі вони знову розв’язалися, – згадує Леді Ле. – Я захотіла привести їх в порядок, але Діма сказав: «Давай я зав’яжу». Думала, він жартує. Та він опустився на одне коліно, як справжній джентльмен, і зав’язав один кросівок. В процесі цього Діма говорить: «Візьми мене у шоу-бізнес». На що я жартома відповідаю: «Тоді тобі треба обидва кросівка зав’язати».

Такі несподівані зустрічі для Лесі Нікітюк – не рідкість у подорожах. Адже вона підвозить на своїй «Le Маршрутці» різних пасажирів – найцікавіших ви побачите восени на Новому каналі.

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