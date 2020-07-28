Секрети Лесі Нікітюк: як залишатися красивою в подорожах?

Ведуча Нового каналу розповіла, як підтримує фантастичний вигляд

Постійні переїзди на «Le Маршрутці» без можливості потрапити до косметолога, пересушене від кондиціонерів повітря в номерах, перекуси на ходу та сон на колесах – усе це не найкращим чином впливає на стан шкіри. Однак Леся Нікітюк навіть у мандрівках виглядає так, ніби щойно прийшла з салону краси. Як їй це вдається?

– Під час наших подорожей постійно трапляються різні цікаві історії, – розповіла Леді Ле Новому каналу. – Наприклад, коли ми знімали сюжет на фермі равликів, власники подарували мені молюсків, які зі мною живуть вже декілька днів і сплять на моєму обличчі. Завдяки муцину, який вони виробляють, шкіра підтягується, добре зволожена і виглядає свіжою. А от на фермі, де ми варили сир, мені подарували дуже багато справжнього, натурального, без домішок овечого сиру, який дуже корисний для організму. Він містить велику кількість кальцію.

Леся не стидається показувати фанатам, як вона робить маски та інші б’юті-процедури. Але не лише масками вдається підтримувати молодість.

– Соляні ванни, які ми знімали в Закарпатті, – обов’язкові для відвідування. В цих соляних озерах та басейнах ми сиділи до останнього, скільки дозволяв наш графік зйомок, – посміхається ведуча. – Після них шкіра стала гладенькою та блискучою і тепер більш схожа на шкіру п’ятирічної дитини. Позатягувалися всі порізи та ранки, які ми отримали останнім часом. Жіноча половина команди виглядає шикарно.

Своїми б’юті знахідками на українських курортах ведуча поділиться в випусках «Le Маршрутки» цієї осені на Новому каналі.

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