«Le Маршрутка» вирушила в дорогу: де чекати Лесю Нікітюк цього літа?

Куди заїде фірмовий транспорт ведучої?

Карантин послабили, а, значить, знову можна вирушати в подорожі. Щоправда, не всі країни готові приймати туристів з розпростертими обіймами. Нічого засмучуватися – це ж чудова нагода вивчити Україну вздовж і поперек. Новий канал разом із Лесею Нікітюк почав робити це ще минулого літа. Днями зірка продовжила тревел-дослідження й вирушила колесити рідними просторами.

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– Подорожувати Україною – це не просто відкривати для себе нові місця, це дізнаватися щось дуже рідне і знайоме, – розповідає ведуча. – Іноді справжня краса може бути зовсім поруч, але ми просто її не помічаємо. Вже кому-кому, а красивій дівчині, яка об’їздила півсвіту, можна вірити. У другому сезоні команда «Le Маршрутки» буде відкривати ще більше місць, в які можна закохатися з першого погляду. Адже наша головна мета – надихнути подорожувати Україною.

У новому сезоні Леся готує ще більше жартів-примовок. За це відповідає не лише вона, а й її водій Богдан Богданович, роль якого виконує Ігор Новінчук. То де чекати жовтий «Богданчик» зірки Нового каналу? Записуйте: Волинь, Карпати, Закарпаття, Запорізька, Дніпропетровська, Чернігівська, Харківська області, Чорноморське узбережжя. Леся обіцяє показати таку красу, що вам захочеться стрибнути в машину або навіть у маршрутку й вирушити по її слідах. А щоб нічого не завадило зйомкам, команда апгрейднула фірмовий «Богдан», провела ТО, а Леся залишила свого песика Рафіка на все літо в батьків, ви лише уявіть, чого їй це коштувало. Другому сезону «Le Маршрутки» – бути! Ще яскравішому і масштабнішому! Ура!

Прем’єру тревел-дослідження Лесі Нікітюк і Богдан Богдановича дивіться цієї осені на Новому каналі.