Підготовка до другого сезону зіркового тревел-шоу в самому розпалі. І перша новина – знаменита Лесина маршрутка вже не буде виглядати, як раніше!

Готові до нового пулу неймовірних історій про Україну і зустрічей із незвичайними людьми? Леся Нікітюк готує другий сезон «Lе Маршрутки», який Новий канал покаже восени.

У нашій країні ще залишилися місця, де не ступали довгі ноги ведучої. Але це ненадовго. Вся команда в низькому старті, і скоро вирушить у дорогу. Поки маршрут допрацьовується, оновлюється і «Богдан».

Леся зробила шанувальникам програми сюрприз і провела в сторіз міні-екскурсію по салону.

Video: «Lе Маршрутка» готується в дорогу! Дивись відеоекскурсію від Лесі Нікітюк Чекаєте 2 сезон Lе Маршрутка? Леся Нікітюк разом з командою активно готується до зйомок! Навіть свою зіркову маршрутку оновлює. Дивись відеоекскурсію по салону від Лесі Никитюк

– Маршрутка готується до хімчистки, заміни декорацій. Бачите, всі працюють, – розповіла мандрівниця. – Нам переробили стелю. Зараз поставимо кондиціонер. І їдемо у МРЕВ переоформляти маршрутку. А зірки взагалі їздять у МРЕВ переоформляти маршрутки? (сміється). А я їжджу! МРЕВ, чекай.

Як зміниться Лесина маршрутка – побачимо пізніше. Ведуча напевно придумала незвичайне рішення, яке поки що не розкриває. Шанувальникам програми залишається лише трохи почекати. А, можливо, їм навіть пощастить побачити «Le Маршрутку» в своєму місті.

Фото – @lesia_nikituk

Поки другий сезон знімається, є можливість дивитися онлайн перший сезон «Le Маршрутки».