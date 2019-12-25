Video: Тантричний скайп із Наталею Могилевською. Improv Live Show. Сезон 1. Випуск 18

Дивитися онлайн Improv Live Show випуск 18 від 25.12.2019. Імпрув лів шоу 2019
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25 грудня

Тантричний скайп із Наталею Могилевською. Improv Live Show. Сезон 1. Випуск 18

Дивись у Improv Live Show 2019, як Наталія Могилевська намагається повернути в магазин намордник. За умовами імпровізації співачка не знає, який саме товар потрапив у її руки. Вона зізнається, що точно такий самий їй колись дарував Влад Яма. Чи вийде в Наталії вгадати, про який предмет ідеться? Дізнайся просто зараз!

Валентин Міхієнко й Костянтин Трембовецький представлять себе Могилевською в імпровізації «Інтерв'ю по слову». Вони придумають для своєї зіркової гості особливі б'юті-процедури й тантричний скайп.

У цьому випуску на тебе чекають кулінарні шедеври від Євгена Клопотенка, перевірка від Миколи Тищенка й багато іншого! Не пропусти найсмішніші імпровізації – дивись онлайн Improv Live Show 18 випуск від 25.12.2019!

Improv Live Show 17 випуск дивитися онлайн

Тантричний скайп із Наталею Могилевською. Improv Live Show. Сезон 1. Випуск 18
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