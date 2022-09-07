«Завдання – тримати себе в формі»: заради якої мрії старається Олександр Педан

Ведучий проекту Improv Live Show, новий сезон якого вже цієї осені покаже Новий канал, розповів про найекстремальніший вид спорту, який пробував, та про заповітну мрію

Головний екстремал та активіст Нового каналу Олександр Педан – приклад для багатьох. Мало не щодня зірка публікує сторіс з пробіжок, спортивних ігор та прогулянок із 5-річним сином. Але це «квіточки» порівняно з тим, які активності пробував Педан, і тим, про що він мріє.

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– Найекстремальніший вид спорту, який пробував, – парашутний, – каже телеведучий. – В мене три стрибки. Мені дуже сподобалось, але я не пішов далі вчитися, тому що зрозумів, що підсяду на нього. Коли ти починаєш стрибати дуже багато, то бувають різні випадки. До речі, під час мого першого стрибка, який ми знімали в «Підйомі», я приземлився нормально, а от режисер зламав ногу. Тепер розумію, що в мене двоє дітей, і треба за них відповідати.

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В арсеналі Педана – понад 30 видів спорту. Знаменитість обожнює пробувати щось нове і ставить собі спортивні цілі.

– Я хочу професійно позайматись фрі-дайвінгом, – ділиться Олександр. – Прокачати скіли, тому що мені це й для серфінгу буде корисно. І, до речі, в Україні в басейні дуже класно тренують.

Однією з найбільших мрій ведучого Нового каналу, окрім перемоги України у війні, звісно, є політ у космос!

– Це та мрія, від якої не відкараскаюсь. Я її не забуваю, – зізнається Педан. – Останнім часом квитки дедалі дешевшають. І в мене є завдання – тримати себе в тонусі, в формі, щоб, наприклад, у 50 я міг спокійно полетіти в космос.

Новий сезон розважального проекту Improv Live Show, який зняли восени 2021 року, Новий канал покаже цієї осені!