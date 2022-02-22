Валентин Міхієнко – про НП на концерті

Учасник Improv Live Show, яке з 10 березня покаже Новий канал, згадав найприємніший момент із гастрольного концерту

Improv Live Show сподобався багатьом глядачам. Третій сезон проекту розпочнеться на Новому каналі 10 березня. Окрім телевізійної версії, імпровізатори дають живі концерти. І не лише у столиці! Їздять різними куточками нашої країни та діляться енергетикою з шанувальниками. На знак подяки глядачі іноді влаштовують хлопцям сюрпризи. Про найяскравіший розповів учасник шоу Валентин Міхієнко.

– Колись ми виступали з концертом у Харкові, – згадує він. – Учасники нашого фан-клубу заздалегідь домовилися, принесли пачку паперу, ручки та роздали людям у залі. Глядачі написали нам побажання, намалювали серця, ще безліч різних приємностей. І зробили з цих листочків літачки. У нас є традиція: на кожному концерті ми обираємо одне слово чи словосполучення, і перед кожною імпровізацією, щоб налаштуватися та більше відчути зал, кричимо разом: «Три, два, один і – це слово». І ось у Харкові ми йдемо за звичним планом, але в цей момент весь зал кидає в нас літачки! Прикиньте, стоїш на сцені, не чекаєш каверзи, а з залу летить величезна кількість літачків з паперу. Та ще й із побажаннями. Дуже круто! Пам’ятаю, що потім ми на сцені за допомогою цих презентів обирали, хто гратиме в імпровізації. Запам’ятав цей концерт назавжди!

«Мені в ніс прилетіла лопата»: відомий гуморист – про форс-мажор з дитинства

Improv Live Show з ведучим Олександром Педаном та імпровізаторами Валентином Міхієнком, Ромою Міщеряковим та Володимиром Шумком Новий канал покаже з 10 березня. Не пропустіть вибух гумору та імпровізацій!