ТОП-3 фільми під ялинку від Олександра Педана

Ведучий Нового каналу поділився добіркою стрічок для сімейного перегляду у зимові вечори

28 грудня відзначається Міжнародний день кіно. Перегляд хорошого фільму у сімейному колі напередодні свят – що може бути краще? А найкраще, коли стрічка – не просто найперше, що запропонував пошуковик, а реальна рекомендація. Своїм топом фільмів на зимові вечори поділився ведучий Improv Live Show, яке навесні покаже Новий канал, Олександр Педан.

«Щасливого Різдва»

–Романтична різдвяна стрічка з Емілією Кларк та Генрі Голдінгом у головних ролях. Вона вийшла у 2019 році, тож достатньо «свіжа», порівняно з іншими стрічками, які називають «різдвяною кінокласикою». Я дивився цей фільм вперше минулого року, і він одразу «зайшов», тому і раджу, – каже ведучий Нового каналу.

Історія відбувається напередодні Різдва. Поки у всіх передсвяткова метушня, Кейт (Емілія Кларк) продовжує вплутуватися в халепи. Не дивлячись на свій депресивний стан, вона влаштовується працювати ельфом у магазині різдвяних подарунків. Обставини збігаються так, що вона частенько випадково зустрічає Тома (Генрі Голдінг). У них складається приємне спілкування. Настільки приємне, що не віриться, що це відбувається саме з нею. Чим закінчиться магічна історія?

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«Привіт сім’ї!»

– Цей фільм 2005-го року описує типову ситуацію, знайому більшості людей, – зазначає Педан.

Еверест Стоун привозить на Різдво в будинок батьків свою наречену Мередіт. Він, звичайно, очікує теплого та гостинного прийому. Але всю рідню вже налаштувала проти дівчини сестра хлопця – Еммі. Вона познайомилась з нареченою брата раніше інших і твердо вирішила, що Мередіт не може стати частиною їх сім’ї.

В головних ролях стрічки – Сара Джессіка Паркер, Дермот Малруні, Дайан Кітон, Клер Дейнс, Рейчел МакАдамс та інші.

«Пара на свята»

Американська комедія 2020-го року – про поширену модель стосунків, коли дружба переростає у романтичні стосунки. Хлопець Джексон (Люк Брейсі) перебуває у постійній самотності. Йому хочуть допомогти рідні, постійно підшукуючи дівчину, але він, здається, повністю зневірився у тому, що знайде другу половинку. Слоан (Емма Робертс) у схожій ситуації. Свою самотність вона намагається приглушити у нічних клубах. Найгірше те, що і родина «нависає» з питаннями про сім’ю та дітей.Коли ця парочка знайомиться, то вирішує, що на всі різдвяні святкування їхніх родин будуть ходити разом. Їх тісне спілкування з часом переростає у щось більше, а потім приходить розуміння, що вони вже просто не можуть один без одного. Чи все так просто у цій історії?

Improv Live Show з ведучим Олександром Педаном дивіться вже навесні 2022-го року на Новому каналі!