Володимир Дантес – про найгірший Новий рік

За лаштунками Improv Live Show, яке у 2022 році покаже Новий канал, артист згадав, як у Новорічну ніч був обслуговуючим персоналом

У таксі в заторі, в літаку, на роботі, сам удома – це не найгірші варіанти, як можна зустріти Новий рік. Під час зйомок проекту Improv Live Show, який покаже Новий канал, Володимир Дантес згадав «яскравішу» історію.

–Це трапилося в Харкові у 2006 році. Працював із друзями у заміському комплексі, –згадує артист. –Товариші були аніматорами, а я співав кавери. Мій виступ закінчувався о 23:50. Оскільки вважався обслуговуючим персоналом, то не міг бути разом із гостями.

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Тому зі сцени Володимир пішов у маленьку кухню в підвалі й сидів там.

–Друзі в цей час розважали народ, а я чекав на свій наступний вихід о 00:10, – розповів Дантес Новому каналу. – Протягом 20-тихвилинчув, як люди веселяться, кричать, сміються, запускають феєрверки. Ая сидів сам під землеюз газованою водою в руці. Тоді пообіцяв собі, що ніколи в житті більше не буду так зустрічати Новий рік.

Дивіться Improv Live Show у 2022 році на Новому каналі!