Маша Єфросініна – про Новий рік

Відома телеведуча розповіла, яким це свято було у її дитинстві та як вона відмічає його зараз

Вже цього тижня 2021 рік зміниться на новий 2022. Нині всі у передноворічних клопотах. Що приготувати? Де і з ким святкувати? Зірки не є винятком, вони так само, як і всі, чекають на новорічну ніч. Хтось – щоб плідно попрацювати, а хтось – щоб відпочити. Як святкує Новий рік Маша Єфросініна – вона розповіла Новому каналу на зйомках Improv Live Show.

– Відпочиваю з друзями, з сім’єю. Або святкуємо вдома, або ходимо в гості, – поділилася зірка. – Любимо збиратися сім’ями з дітьми в тепле коло близьких людей. Обов’язково влаштовуємо свято дітям. До старшої дочки Нани до 7 років приходили Дід Мороз зі Снігуронькою, вони проводили квести і конкурси. Одного разу в новорічну ніч ми ходили до муніципальної ялинки. До молодшого сина поки також приходить Дід Мороз зі Снігуронькою.

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В дитинстві Маша Єфросініна дуже чекала на Новий рік. Адже тоді відбувалися справжні дива.

– Пам’ятаю, ми з мамою витрачали багато часу, аби прикрасити квартиру, я постійно вирізала сніжинки, клеїла вату на вікна, – розповіла зірка Новому каналу. – Ще тоді для мене це було сімейне свято. Новий рік асоціювався з великою кількістю їжі, бо все свідоме дитинство та юність були тяжкі часи. На цей час припав розпад Радянського Союзу та дефіциту. Новий рік був святом живота. Здається, ми рік чекали 31 грудня заради столу. Бо звідкись батьки діставали сервелат, звідкись з’являлись гори фаршированих майонезом яєць, м’ясо по-французьки, тарілки з олів’є, яке ми готували по 2-3 дні. Перед святами постійно готували, потім ми сідали за стіл, їли, до нас приходили в гості або ми йшли в гості. І потім ще декілька днів після Нового року ми перемивали тарілки.

Дивіться Improv Live Show з ведучим Олександром Педаном, імпровізаторами Володимиром Шумко, Ромою Міщеряковим та Валентином Міхієнко і найяскравішими зірками навесні 2022 року на Новому каналі.