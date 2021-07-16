Євген Кошовий – про історію знайомства з дружиною

В Improv Live Show відомий комік і актор розповів про першу зустріч із коханою Ксенією

Тиждень тому Євген Кошовий приголомшив новиною – його шлюбу вже 14 років! Щаслива родина Кошових виховує двох дітей, і навіть на зйомку Improv Live Show (шоу показує Новий канал) взяли з собою старшу доньку Варвару. Там вона вперше дізналася, як зустрілися її батьки.

– Як такого знайомства не було, ми сиділи одне навпроти одного за столом і мовчали, – згадав Євген. – З відкритим ротом дивився на Ксенію, тому що закохався з першого погляду. На той час я був уже відомим, але для неї це нічого не значило.

Майбутній чоловік у Ксенії не викликав почуттів у відповідь.

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– Вона пару разів подивилася на мене і продовжила спілкування з подругами, – розповів комік. – Закінчилося все тим, що попрощався з нею і аж через три місяці написав повідомлення. Потім була передача, в якій на всю Україну повідомив, що в мене є кохана, я з нею спілкуюся, але в нас не було першого побачення. Це було моє зізнання в коханні по телевізору.

Але покликати на побачення дівчину Євген не наважувався.

– Ще через півтора місяці ми зустрілися на презентації сайту балету Freedom, – продовжив актор. – Я подарував їй великий букет квітів і збирався йти, а вона сказала: «Ми йдемо в ресторан. Хочеш із нами?» Відповів, що нікого там не знаю. Ксюша говорить: «Не підеш – тоді більше не приходь». Я пішов, ми просиділи 12 годин, і після цього все закрутилося.

А як цю історію обіграє четвірка імпровізаторів Вова Шумко, Рома Міщеряков, Валік Міхієнко та Костя Трембовецький – дивіться у неділю о 23:15 на Новому каналі.