Як вибрати ведучого на весілля: поради від профі

На що звернути увагу, щоб свято не перетворилося на катастрофу

Учасник Improv Live Show Роман Міщеряков у вільний від зйомок час підробляє ведучим заходів. За його плечима проведені свята у найвибагливіших українських селебритіз. Наприклад, він створював атмосферу на дні народження Катерини Кухар. Проводить Рома і весілля. І як ніхто знає, що від ведучого залежить настрій усього свята. Саме він задає тон, і від нього залежить, як почуватимуться гості, і яким запам’ятають весілля молодята. Як вибрати хорошого ведучого на такий важливий день – Новий канал дізнався у Роми Міщерякова на зйомках «Хто зверху?»

– До свята обов’язково потрібно зустрітися з ведучим особисто й поспілкуватися, – радить Роман Міщеряков. – Навіть якщо це популярний артист, телеведучий або зірка, яку ви багато разів бачили по ТБ, вам все одно потрібно зрозуміти, це ваша людина чи ні. Бачити на екрані – це одне, в житті може скластися інше враження. Поговоривши, ви зможете зрозуміти почуття гумору ведучого, легкість та інше.

Роман радить звертати увагу і на вміння тамади.

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– Я прихильник креативних рішень на святі, – розповідає учасник Improv Live Show. – Щоб у програмі було те, чого не буде на жодному іншому весіллі. Тому якщо ведучий не цікавиться молодятами, і в нього є стандартний сценарій для всіх, при цьому він говорить, що все буде класно, моя порада – придивитися до інших кандидатур. Адже весілля – раз у житті, і воно має бути «про вас», «про молодят». Що більше креативних пропозицій зробить ведучий, то краще.

Також важливо звернути увагу й на охайний зовнішній вигляд людини.

– Але, ще раз повторюся, найважливіше – вам має бути з ним комфортно й легко, – наполягає Роман. – Потрібно знайти на 100% вашу людину.

Як жартує Рома Міщеряков – дивіться в неділю о 23:00 в Improv Live Show на Новому каналі. А шоу «Хто зверху?» за участю Роми чекайте вже цієї осені.