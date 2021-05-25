Як Влад Яма роздягнув партнерку в танці

Відомий хореограф розповів про конфузи під час виступів

В Improv Live Show (проект показує Новий канал) ведучий Олександр Педан загадує зірковим гостям різні смішні ситуації. Вони разом з імпровізаторами їх весело обігрують. До смішних ситуацій зіркам не звикати. Вони нерідко потрапляють у делікатні ситуації просто на сцені під час виступів. Одну з таких згадав Влад Яма.

– Був один випадок у Запоріжжі. Я щодня брав участь у шоу-програмі в ресторані, – розповів Новому каналу Влад. – Виступали ми так: була пара – ми з партнеркою, а ще окремо – балет. Якось у вихідні один хлопець захворів. І мене попросили вивчити пару номерів, щоб замінити його. В першому ж із них ми з колегою піднімали партнерку над собою у такій собі позі «Ісуса Христа» – з розкинутими руками. І під час цього верхньою частиною свого костюму вона зачепилася за мій. Я нічого не відчув. Спокійно підняли її над головою, потім зробили кілька повільних обертів під класну музику. Коли подивився на глядачів, зрозумів, що вони якось дивно реагують – чимось вражені. Виявилося, що верх костюму партнерки повністю злетів, і ми її обертали з голими грудьми. Самі цього не бачили, але глядачам було цікаво (сміється).

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Нерідко хореографам доводиться викручуватися і тоді, коли вони забувають номер.

– Якщо під час виступу в танці забуваєш рухи, головне – не зупинятися, – радить Влад Яма. – Потрібно продовжувати щось впевнено робити. У нас, у танцівників, кажуть: «Навіть якщо лажаєш, усміхайся».

Разом із четвіркою імпровізаторів Вовою Шумком, Ромою Міщеряковим, Валіком Міхієнком та Костею Трембовецьким Влад Яма змусить глядачів сміятися в Improv Live Show вже сьогодні о 20:00 на Новому каналі.