Гуакамоле: покроковий простий рецепт

Ведучий Нового каналу поділився способом приготування гуакамоле

Робота на телебаченні передбачає ненормований графік. Ранній підйом, нічні зйомки, багатогодинні марафони на знімальному майданчику – такий ритм залишає відбиток на здоров’ї. Знаючи це, багато хто з телезірок намагається дотримуватися здорового способу життя. Не став виключенням і ведучий Improv Live Show (шоу показує Новий канал) Олександр Педан. Він активно займається спортом та правильно харчується. А також любить балувати близьких стравами власного приготування, наприклад, гуакамоле.

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Гуакамоле – це соус з авокадо. Відомо, що цю страву готували ще ацтеки. Іспанські конкістадори називали гуакамоле «маслом бідняків». Рецептів соусу безліч. Зазвичай до авокадо додають кінзу, часник, лимонний сік. Традиційно його подають із мексиканськими чіпсами начос. Але смакує гуакамоле і зі звичайними тостами та навіть хлібом.

– Для гуакамоле краще за все брати м’які авокадо, якими б страшненькими вони не здавалися, – ділиться Педан. – Тверді складніше розім’яти, і вони можуть бути недостиглими.

Інгредієнти

Авокадо – 1 шт.

Помідори чері – 3 шт.

Олія – 1 ч. л.

Сіль

Готуємо гуакамоле

Крок 1 – розріжте авокадо навпіл та витягніть кісточку.

Крок 2 – за допомогою столової ложки відділіть м’якоть авокадо від шкірки.

Крок 3 – розімніть м’якоть виделкою до стану пюре.

Крок 4 – наріжте помідори кубиками і додайте до пюре.

Крок 5 – заправте олією та посоліть, гарно все перемішайте.

Готово! Тепер гуакамоле можна намащувати на тости або хліб. Смачного!