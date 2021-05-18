Як швидко вивчити будь-яку мову? Корисні поради від Олександра Педана

Ведучий Improv Live Show та реаліті «Екси» (Новий канал) на своїй сторінці в Instagram поділився ефективними методами вивчення мов. Ще на початку кар’єри він так вільно не розмовляв українською, та завдяки особливому підходу до тренувань зміг досягти значних успіхів. Як йому це вдалося? Цитуємо пост ведучого:

Віжуал

Віжуал — це література. Як на мене, нічого так добре не допоможе вам здобути грамотну мову та збільшити словниковий запас, як книжки. І зранку, і ввечері, і на ніч можете читати ту літературу, яка близька.

Класний лайфхак — якщо спершу важко читати українські переклади, беріться за вірші. Я пам’ятаю, що колись розпочинав з «Гамлета» видавництва А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га. Реально класно й легко написано. Короткі рядки легше сприймати. Дочитуєш вірш, і можеш зробити собі перерву.

Аудіо

Вибирайте, що вам до душі: аудіокниги, радіо, телебачення, подкасти, YouTube-канали. Це допомагає чути правильні наголоси, красиву вимову. Потім ми підсвідомо це відтворюємо в житті.

Соцмережі й ґаджети

Є багато можливостей для вивчення мови через сучасні технології. Я говорю про Telegram, Instagram і навіть Tik-Tok, де можете в будь-яку вільну хвилинку здобувати знання. Наприклад, мені подобається Telegram-канал «Українська мова». Там постять прості тести на визначення наголосу або правильності вживання певних слів. Наприклад, треба вгадати — «спИна» чи «спинА», або «півтора рокИ» чи «півтора рокУ». Кілька хвилин, і ось уже до лексикону додалося кілька правильних слів.

У Tik-Tok теж є акаунти, де дають інформацію за 13 секунд. Звісно, лише цього буде замало. Але то хороше тренування та спосіб корисно проводити вільний час, замість того, щоб просто скролити стрічки в соцмережах.

Ще один лайфхак — перевести всі ґаджети й соцмережі на українську мову. Там дуже багато слів із повсякденного життя.

Вивчити мову не так складно, як здається. А з такими корисними порадами й поготів.

Фото та пост – @pedanos

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