Особистий ТОП-5 фільмів квітня від учасника Improv live Show Кості Трембовецького

Зірка Нового каналу поділився добіркою кіно, яке найбільше вразило його цього місяця

Ура! Ми дочекалися довгих травневих вихідних, а це значить, що тепер є безліч часу переглянути все, що відкладалося. Знаємо, що у твоєму списку напевно вистачає фільмів і серіалів must-see, але новоканальський кіноман, учасник Improv live Show Костя Трембовецький вирішив підкинути тобі ще. Традиційно в кінці місяця в його рубриці «Кінотоп від сценариста» з’являється особистий ТОП-5 фільмів, які Костя Трембовецький подивився цього місяця, і радить подивитися тобі.

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«Земля кочівників»

Як можна пройти повз головний фільм цього місяця і, за сумісництвом, усього минулого року? Якщо ви вважаєте себе кіноманом, то вже володарів «Оскара» точно треба дивитися. Тим більше, в цього фільму їх аж три – за кращий фільм, кращу жіночу роль і кращого режисера (лише вдруге в історії у цій номінації перемогла жінка). Щоправда, кількість нагород не означає, що цей фільм вам обов’язково сподобається. Це така медитативна, позбавлена якогось наративу історія про сучасних американських кочівників, які подорожують у фургонах від штату до штату в пошуку підробітків. Якщо ця історія зможе в вас відгукнутися, ви отримаєте неймовірні емоції. Якщо не відгукнеться, то будете плюватися «як такий фільм міг отримати« Оскар?» І щоб дізнатися, до якого варіанту ви належите, треба дивитися.

«Перестрілка»

Мені дуже подобаються роботи режисера Бена Вітлі. І це, по-моєму, його кращий фільм, і від того прикро, що він такий недооцінений. Зав’язка дуже тривіальна – дві бандитські групи приїхали провернути угоду «ви нам гроші – ми вам зброю». Як це завжди буває, когось пробують обдурити, це помічають, і починається сама перестрілка. Одна величезна перестрілка, яка триватиме до самого кінця фільму. Це як хтось екранізував партію в Conter-Strike, тільки всі персонажі якої наче вийшли з фільмів Гая Річі.

«Оверлорд»

Якщо ви любите трешачок, то й читати нічого не треба – біжіть і дивіться. А от якщо не любите, то все одно не проходьте повз, тому що цей фільм примудряється ступити на поле трешу, не зійшовши з поля «нормального» кіно. Друга світова війна. Група американських військових дізнається про таємні досліди нацистів, які повертають до життя померлих солдат. Ось таке заведення з фільмів категорії Б, але зроблений потужностями категорії АААА. Сама лише перша батальна сцена – це краще, що було з військовими картинами за останні роки (при тому, що у нас були і 1917 і «Дюнкерк»). Фанатів Марвел може зацікавити, що в головній ролі тут Ваят Рассел, який яскраво проявив себе в недавньому серіалі «Сокіл і зимовий солдат». Запасайтеся попкорном і чіпсами, тому що це дуже попкорнове кіно, і воно цим пишається.

«Літо 84-го»

З розвитком технологій дедалі складніше придумувати сюжети, в яких усі проблеми не могли б вирішитися одним дзвінком або одним повідомленням у месенджері. Тому автори часто звертаються в минуле. Коли щоб донести якусь новина другу, потрібно було сідати на велосипед, їхати через півміста, і не факт, що застанеш його вдома. Так і стала популярною ностальгія за 80-ми («Дуже дивні справи», «Воно» і ще багато-багато всього). І особняком у цьому списку для мене стоїть канадська картина, яка коштувала дешевше будь-якого зі «Скажених весіль», чим доводить, що головне – це не бюджет а ідеї. Група підлітків підозрює свого сусіда у вбивстві і стежить за ним. Стандартний сюжет для такого роду фільмів, але в якийсь момент він повертає в такому несподіваному напрямку, що після кінцівки ви, шоковані, просидите все титри з думкою, що такого ще ніколи не бачили.

«Фільм зі мною у головній ролі»

Продовжу іншим маленьким, дешевим і неголлівудським фільмом. Це ірландська стрічка, зроблена кількома коміками, яких ви можете знати. Того ж Ділана Морана ви могли бачити у «Книгарні Блека» або в «Зомбі на ім’я Шон», не кажучи вже про його стендапи (якщо не бачили, дуже раджу). Режисер і сценарист зібралися обміркувати ідею нового фільму. Протягом дня до них у будинок входять різні люди і дивним чином усі вони помирають з різних несподіваних причин. Що робити цим хлопцям? Як пояснити поліції, що всі чотири трупи у твоїй квартирі – це результат чотирьох різних нещасних випадків? Це неймовірно дивна, дотепна і смішна чорна комедія, яка настільки ж смішна, наскільки й чорна. Ось що буває, коли комедію роблять справжні коміки, які поважають інтелект свого глядача, а не автори «Скаженого весілля».

Насолоджуйся тривалими травневими вихідними і не забувай, що у вівторок тебе чекає новий випуск Improv Live Show – о 20:00 на Новому каналі