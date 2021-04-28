«Прокидатися із сонцем та йти лісом»: Даша Астаф’єва поділилася лайфхаками гарного настрою
За лаштунками Improv Live Show співачка назвала свої ТОП-5 способів, щоб почуватись активно протягом дня
Що робити, аби бути енергійним та на позитиві? У кожного свої методи. Та, буває, що власні лайфхаки не працюють. Ловіть кілька нових від співачки Даші Астаф’євої. Про ТОП-5 способів для гарного настрою протягом дня зірка розповіла за лаштунками Improv Live Show, яке щовівторка показує Новий канал.
- Прокидатися із сонцем та йти лісом
– Прогулянка на світанку заряджає гарним настроєм та бадьорістю на весь день! – ділиться Даша.
- Вживати сиру необроблену їжу та воду з лимоном
– Сира їжа дуже корисна й поживна. Термообробка ж робить продукти важкими та змушує організм витрачати багато часу на перетравлення, – каже Астаф’єва.
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- Хороша компанія – майже найголовніше
– Моя нова хороша звичка – оточувати себе позитивними та «моїми» за складом людьми! – розповідає співачка.
- Спорт – сила
– Потрібно робити все, що можете, – говорить зірка. – Хоч потрошку, але обов’язково щодня. Спорт дає силу та здоров’я. А ще, звісно, заряджає енергією.
- Музика/кіно/література
– Пам’ятайте: ми те, чим себе наповнюємо, – зазначає Даша Астаф’єва. – Хай гарне назавжди оселиться в кожному з нас!
А ще позитивом та енергією стовідсотково зарядить Improv Live Show! Дивіться повний випуск з Дашею Астаф’євою, Сонею Плакидюк та Даніелем Салемом на сайті та на YouTube Нового каналу. А свіжі порції імпровізацій вмикайте щовівторка о 20:00 в ефірі телеканалу.